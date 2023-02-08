¿Cuándo fue el último Super Bowl de Patrick Mahomes?

El quarterback de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, jugará este domingo su tercer Super Bowl, esta vez ante Philadelphia Eagles esperando ganar su segundo anillo en su carrera.

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El mariscal de campo egresado de la Universidad de Texas Tech ingresó a la NFL a través del Draft 2017 como primera selección del equipo de Kansas City, decima general, siendo el sustituto de Alex Smith.

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En marzo de 2018 los Chiefs traspasaron a Alex Smith a los Washington Redskins a cambio de Kendall Fuller y un pick de tercera ronda del Draft de la NFL de ese año. La operación, acordada a finales de enero, convertía definitivamente a Patrick Mahomes en el quarterback titular del equipo.

Mahomes llegó por primera vez a la final de la NFL en el Super Bowl LIV cuando Kansas City Chiefs enfrentó a la escuadra de los 49ers de San Francisco.

El nacido en Tyler, Texas, se consagró campeón al derrotar a los californianos por marcador de 31-20, partido que se celebró en el Hard Rock Stadium el 2 de febrero de 2020.

Pat Mahomes fue el MVP del partido al completar 26 de 42 envíos para 286 yardas, con dos anotaciones y dos intercepciones.

Al siguiente año, Mahomes y los Chiefs regresaron al ‘gran juego’ para enfrentar a Tampa Bay Buccaneers con el legendario Tom Brady como quarterback. El partido se jugó en Raymond James Stadium, casa de los ‘Bucs’.

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En esta ocasión la fortuna no le sonrió al jugador número ‘15’ ya que fueron derrotados por un contundente marcador de 31-9 para que Brady sumara su séptimo anillo de Super Bowl.

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Para este año, Mahomes regresa una vez más al juego final, ahora en la versión del Super Bowl LVII que espera ganarlo y sumar su segundo trofeo Vice Lombardi.

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