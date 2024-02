El nuevo combustible del siglo XXI

“La atención es uno de los nuevos combustibles de la economía mundial. Todos están compitiendo por tener tu atención, y tienen muy buenas razones para hacerlo. Las empresas saben que entre más tengan tu atención más dinero pueden generar. Y es por eso que invierten tanto dinero en marketing. Porque es tu atención constante y repetida, lo que encamina tus pensamientos y los llena de energía”.

Acabo de citar para ti un fragmento del libro: “Haz lo imposible: Cómo convertirte en extraordinario e impacta al mundo a tu escala”, escrito por Thibaut Meurisse. Lo evoco porque el deporte mundial ha entrado en una contienda por atraer tu atención y orientar tu mirada hacia coordenadas muy específicas. Ya sea Saudi Arabia contratando a Cristiano Ronaldo, Neymar o Karim Benzema; la MLS haciendo la mega inversión por tener a Lionel Messi; los Dodgers al firmar al fenomenal Shohei Ohtani por 700 millones de dólares; LIV Golf convenciendo al español Jon Rahm de dejar la PGA; París recibiendo los Juegos Olímpicos, Las Vegas como sede de la Fórmula 1, los Búfalos de la Universidad de Colorado al firmar a Deion Sanders como entrenador.

Te puede interesar: La nueva fecha en la que ‘Chicharito’ jugaría con Chivas

Fernando Gago habla del tiempo de recuperación de Chicharito

Tener atletas magnéticos en tus escenarios provoca que otras figuras se acerquen y generen aun más atención. Es un efecto multiplicador mundial: Taylor Swift en los palcos de la NFL apoyando a Travis Kelce; las Kardashian en el estadio del Inter de Miami viendo a Messi; Leonardo Di Caprio o Justin Bieber en el paddock de la Fórmula 1 en Las Vegas; Lebron James alentando a Mookie Betts en Dodger Stadium; Sergio “Checo” Pérez celebrando el campeonato 14 del América en la cancha, etc.

Clubes, ligas, ciudades, o incluso países, compiten por la atención de los consumidores. Siempre ha sucedido, pero hoy -en la era de las redes sociales y la híper conectividad- la necesidad es voraz.

La inversión de Chivas con ‘Chicharito’

A nuestra escala, en el futbol mexicano, Chivas y León son los últimos ejemplos de esta tendencia. La inversión que ha hecho el club Guadalajara para tener de regreso a Javier “Chicharito” Hernandez es una maniobra poderosa para competirle a las actuales potencias del futbol mexicano: Tigres, América, Rayados de Monterrey, al menos en cuanto a atención se refiere. Más allá de lo que Chicharito y Chivas puedan lograr juntos en la cancha, el club ya se metió en la mente de los fanáticos, ha vuelto a estar en la conversación publica, y en la agenda de los noticiarios deportivos. Aunque no ha sido campeón desde el 2016, Chivas vuelve al primer plano.

A menor escala, pero igualmente significativo, León se inserta también en las tendencias con la contratación de Andrés Guardado. El club del Bajío adhiere prestigio a su marca, alimenta su ADN, y aumenta su atractivo para los aficionados. Guardado es un líder respetado en el deporte mexicano, es un atleta que -por trayectoria- merece el Premio Nacional del Deporte, y su opinión es una referencia que será reproducida por los medios cada semana. Esto nos lleva de nueva cuenta al tema con el que comenzamos: la “atención” de la gente, y esa atención será “combustible” para el León FC.

La nostalgia es una fuerza muy poderosa, en algunos casos es -incluso- irresistible. Chicharito y Guardado, fueron los ídolos de aquellos niños que que hoy tienen 30 años de edad, y ¿quién no quiere reencontrarse con un ídolo de su infancia? ¿Quién no quisiera estar ahí para despedirle? ¿Quién no quisiera vivir junto a él una última aventura? Justo por eso que en el 2023 regresó Indiana Jones.

El capítulo final de la historia inicia para Chicharito y Guardado. Ya veremos cómo concluye su “Last Dance”. Pero ya sea con las figuras del momento, o con las de antaño, hoy lo fundamental es competir por tener tu atención, donde quiera que te encuentres; porque tu mirada, tus oídos, tu atención, tu interés, son los combustibles que mueven al mundo.

Te puede interesar: No ha debutado con Chivas y el Galaxy ya le mandó un mensaje al Chicharito