Andrés Guardado estuvo a punto de volver a la Liga BBVA MX

El mediocampista mexicano, Andrés Guardado , estuvo muy cerca de volver a la Liga BBVA MX , hace algunos años, así lo reconoció su esposa; en contadas ocasiones se rumoró que el “Principito” tenía intensiones de cambiar de equipo, incluso se mencionó la MLS, como uno de sus posibles destinos.

No fue el momento de llegar para Guardado

“Estuvimos a punto de irnos al Atlas hace unos años. En 2019 sí creímos, estuvimos a punto de irnos, pero al final no se dio, no era nuestro momento. En aquel momento la directiva pensaba que era momento y a lo mejor ahora la directiva dice que ya no es momento”, reveló la pareja del centrocampista mexicano.

Andrés Guardado y la polémica de Joan Jordán



Andrés Guardado afirmó que luego de ser visto bromeando con la botella que le daba en la cabeza y caía al suelo, que no se burló de Joan Jordán, alcanzado el sábado en la cabeza por una barra de PVC lanzada desde la grada, lo que motivó la suspensión del partido en el minuto 39.

“Quiero aclarar que en ningún momento me estoy burlando de Jordán”, ha expresado el futbolista del Betis después de la polémica generada por unas imágenes en las que se le ve junto a varios compañeros cuando se retiraba del césped del Benito Villamarín.

Carrera de Andres Guardado en Europa

2007, fue el año que la vida de Guardado dio un giro de 360 grados, fichó con el Deportivo La Coruña, con el dicho club jugó 4 años, luego paso al Valencia en 2012, para dos años después probar suerte en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, donde no tuvo sus mejores momentos.

Guardado en Países Bajos

El PSV robó su corazón, pues se convirtió en ídolo del cuadro de los Países Bajos, a tal grado que la afición coreó su nombre en incontables ocasiones, gano dos titulo de la Eredivisie; tras gloriosos años como rojiblanco, pasó al Betis de Sevilla, club en el ha tenido momentos memorables.