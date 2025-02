Pep Guardiola reconoce que le ha mentido a la prensa

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido siempre un maestro de la táctica y la psicología, tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, en sus recientes declaraciones, ha reconocido haber mentido a la prensa al afirmar que su equipo solo tenía un 1% de posibilidades de eliminar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras el 2-3 del Etihad. Estas palabras han dejado claro que, aunque el panorama parece complicado, el estratega catalán y su equipo están decididos a demostrar su verdadero potencial en el partido de vuelta.

"¿Os creéis que tenemos un 1%? Esta vez os mentí y por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso no me creéis y ahora habéis acertado. Lo dije porque después del partido de Inglaterra estábamos fuera, pasan los días y uno se anima pero no es el mejor resultado. Lo intentaremos para pasar, por supuesto, Carlo no me tiene que comentar nada antes del partido”, declaró Guardiola. Esta confesión subraya la complejidad y el desafío que representa enfrentarse al Real Madrid en su casa.

Guardiola espera el resurgimiento del Manchester City en el Bernabéu

Guardiola ha hecho un análisis sincero sobre la pérdida de fiabilidad de su equipo, mencionando la ausencia de Rodri Hernández como un factor crucial en el rendimiento del City. Sin embargo, el técnico confía en que el Bernabéu sea el escenario de la resurrección del Manchester City esta temporada. “Hay muchas razones, somos el equipo menos fiable, es una evidencia. Siempre hemos sido una máquina durante ocho años cada tres días, nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Yo no me engaño a mí mismo, a un partido todo puede pasar, pero sé de dónde venimos este año”, reconoció.

El entrenador español sabe que sus jugadores tendrán que hacer “un partido perfecto” para levantar la eliminatoria. “Independientemente del estadio, los jugadores tienen que darlo todo, no puedes jugar bien sin presión. El Bernabéu es lo que es, pero el resultado tendrá que ver con cómo jugamos, cómo lo gestionamos. Habrá momentos que tienen que sufrir y hay que intentar reducirlos lo máximo posible. Tienes que jugar un partido casi perfecto. Vamos a tener que atacar para marcar goles. Es la idea que tenemos”, afirmó.

Hay que jugar con coraje en el Santiago Bernabéu: Guardiola

Guardiola también recordó momentos vividos en el Bernabéu durante su etapa como jugador del Barcelona y como entrenador. “Tienes que ser tú mismo, jugar con coraje. Cuando era joven y jugaba tuvimos buenos y malos resultados en el Bernabéu, pero siempre tuvimos coraje. Puedes perder, pero con coraje eres tú mismo”, sentenció.

Con estas declaraciones, Guardiola ha encendido la chispa de la esperanza y la determinación en sus jugadores y seguidores. El partido en el Bernabéu será una prueba de fuego para el Manchester City, que deberá demostrar su capacidad para superar adversidades y recuperar su estatus como una verdadera máquina de futbol.