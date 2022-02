La guerra entre Rusia y Ucrania llegó hasta el tenis

La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado al deporte de una manera nunca antes vista, en ambos países ha habido deportistas que se han alzado para interceder en el conflicto bélico, el ultimo fue Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano.

Stakhovsky, quien ha sido uno de los mayores tenistas en la historia de Ucrania, logró llegar a ser el 31 del mundo en el ranking ATP, siendo su mayor logro derrotar a Roger Federer en Wimbledon 2013 en su cancha central.

“Por supuesto que combatiré, es la única razón por la que estoy tratando de regresar”, declaró Sergiy a Sky News, cuando se le cuestionó sobre la manera en la que iba a responder a la invasión que esta sufriendo su país.

Antes de poderse alistar al ejercito ucraniano, el tenista de 36 años afirmó que su prioridad es poner a salvo a su esposa y a su hijo en Hungría, en un país lejos de la guerra.

“Postulé a reservista la semana pasada. No tengo experiencia militar, pero sí con un arma en privado”, añadió.

Sergiy priorizará poner a su familia a salvo

Para la familia de Sergiy Stakhovsky que sigue en Ucrania, no ha sido fácil mantener la calma debito a la incertidumbre con la que esta el pueblo ucraniano.

“Mi papá y mi hermano son cirujanos, están estresados, pero hablo con ellos con frecuencia, duermen en el sótano”, confesó sobre la situación de su familia.

Sergiy Stakhovsky no ha sido el único deportista profesional que declaró su intención de alistarse al ejercito ucraniano, previamente los hermanos Klitschko, excampeones mundiales en peso pesado, habían afirmado que no podían abandonar su país sin luchar, que pelearían hasta el final y no permitirían ingresar a las tropas rusas a la Kiev de ninguna manera.

Las consecuencias que pueda tener esta guerra en el mundo del deporte son desconocidas, han iniciado con el cambio de sede de la final de la Champions League y la retirada del gran premio de la Formula 1 en Sochi, a la espera de próximas represalias.