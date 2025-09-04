Fichaje de última hora para Tigres tiene sin cuidado a Guido Pizarro

Guido Pizarro reveló que le tiene sin cuidado que llegue un fichaje de última hora para los Tigres antes de que cierre el mercado, el próximo 12 de septiembre.

Aunque el conjunto regiomontano todavía cuenta con una plaza libre para traer a un futbolista No Formado en México (NFM), reiteró que no contemplan hacer alguna compra de pánico, ya que tienen una planeación a futuro.

“Hay muchos nombres que salen. Estamos trabajando en conjunto qué es lo mejor para el club a corto, mediano o largo plazo, y se verán las opciones estos días, si no, estoy conforme con el plantel, contento e iremos a buscar los objetivos con el plantel que tenemos”, declaró.

Refuerzos que sólo quedaron en rumores

El “Conde” apagó con varios rumores de jugadores que sonaban para firmar con los “Felinos”, con estas declaraciones que hizo en la inauguración de una academia de los Tigres, este 2 de septiembre.

Entre los que más habían resaltado era el neerlandés Javairo Dilsorum, quien no tuvo cabida en el América y que viene de no consolidarse en Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS).

“Son nombres, no descarto, pero no veo posibilidades, tenemos estos 10 días para analizar”, subrayó Pizarro, quien evitó dar alguna pista sobre el futbolista que realmente tienen en la mira.

Este perfil busca Tigres

Desde la semana anterior, el técnico argentino reveló las posiciones que están interesados en reforzar para el resto del Apertura 2025, en donde marcha en cuarto lugar de la tabla general después de siete jornadas.

Los perfiles son extremo izquierdo o mediocentro, sin que hasta ahora exista algún jugador que se haya destapado como el posible fichaje antes del cierre del mercado. En el ataque tiene mayores variantes, mientras en el medio campo es donde el cuadro de la “U” de Nuevo León parece estar más desprotegido.

