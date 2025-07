¡Polémica! Guillermo Almada revela la razón por la que no dirigió el Mundial de Clubes

Guillermo Almada fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Valladolid, equipo que buscará el ascenso a LaLiga tras descender en la temporada pasada. En su primera conferencia de prensa, el estratega uruguayo no solo habló de su nuevo reto en España, sino que también abordó temas que habían generado especulación en México: su salida de Pachuca, el interés de Cruz Azul y su ausencia en el Mundial de Clubes 2025.

La salida de Guillermo Almada de Pachuca

Almada, quien dirigió a los Tuzos durante tres años y medio, explicó que su salida del club hidalguense se debió a un cúmulo de factores. “Las razones mueren conmigo, pero fue un cúmulo de causas que veía que no iban a tener un buen fin en el Mundial de Clubes. Yo no quería ir a pelear, quería ir a ganar”, declaró con firmeza. El técnico señaló que la falta de refuerzos solicitados para competir en el torneo internacional fue uno de los principales motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

Su diagnóstico resultó acertado: Pachuca fue eliminado en fase de grupos, perdiendo todos sus partidos bajo el mando de Jaime Lozano. Almada lamentó no haber podido cerrar su ciclo en el club con una participación digna en el Mundial, pero reafirmó que no estaba dispuesto a comprometer sus principios profesionales.

¿Por qué le dijo no Guillermo Almada a Cruz Azul?

Sobre el interés de Cruz Azul, Almada confirmó que fue buscado durante su etapa en Pachuca. “Durante el último tiempo me buscó Cruz Azul, entre otros equipos de México y Sudamérica. Llamaron de Boca (Juniors) a mi representante”, reveló. Sin embargo, el técnico impuso una cláusula innegociable: si la selección uruguaya lo llamaba, él se iría sin condiciones. “Si no me aceptan la cláusula, entonces no me siento a negociar”, explicó. Esa condición fue aceptada por Valladolid, pero no por otros clubes interesados.

Finalmente, Guillermo Almada aseguró que su decisión de ir a España fue motivada por el proyecto deportivo y la posibilidad de construir algo a largo plazo. “El reto de devolver al club al lugar histórico que le corresponde es lo que me convenció desde el primer momento”, concluyó.

Con estas declaraciones, Almada cierra su etapa en México con gratitud, pero también con claridad sobre sus convicciones. Ahora, el reto europeo lo espera.