Preven que Tata Martino renunciaría a Selección Mexicana tras Qatar 2022

El entorno de la Selección Mexicana sigue viviendo momentos de tensión tras una seguidilla de resultados negativos, es por ello que un exmiembro del conjunto predice lo peor para el Tata Martino, pues cree que después de Qatar 2022, podría renunciar.

La Selección Mexicana perdió su último partido amistoso en contra del combinado de Paraguay y eso desató la ira de la afición, pues con Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, ‘no se ve cómo podrían dar un buen papel’.

Guillermo Cantú predice la renuncia del Tata Martino

En entrevista con el periódico ‘ESTO’, Guillermo Cantú habló de la actualidad que vive la Selección Mexicana, dónde sabe que las críticas y ‘tonterias’ que se dicen a veces cansan, tanto así que provocarían la salida de Gerardo Martino.

“No lo vamos a dejar (seguir como DT de México). No creo que se vaya a quedar. A veces cansan las tonterías. Son tonterías. Tengo comunicación con Martino, y cuando hay tantas tonterías, obviamente dices ‘qué necesidad’, sin hablar yo por él, pero hablo de cualquier técnico nacional”, dijo Cantú.

Además de esto, Guillermo Cantú arremetió contra la afición que lo ataca sin parar, considera do que no saben de fútbol y hablan por hablar, resaltando que los métodos de entrenamiento del Tata Martino ‘son modernos’.

“Es un crack, los que piensan de otra manera es precisamente porque no conocen o no saben o son estúpidos o les conviene decir otra cosa, así de fácil. Es un crack. Los entrenamientos del Tata no los tiene nadie en México, son intensos, dinámicos, específicos, esas tres cosas hablan de una diferencia de metodología abismal, es el futbol moderno, es ese”, sentenció.

La Selección Mexicana debuta en el Mundial de Qatar 2022 el 22 de noviembre ante Polonia; el día 26 juegan contra Argentina y cierran su participación en Fase de Grupos ante Arabia Saudita el día 30.