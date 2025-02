Memote sobre Santi Giménez: ‘Seguro que la va a romper en el Milán’

Guillermo Martínez fue el hombre del partido para Pumas ante el Cavalry. El Memote logró un doblete y marcó el gol 4000 en la historia del cuadro felino. También, aprovechó para dejarle un sentido mensaje a su compañero de Selección, Santiago Giménez.

“Me da mucha alegría porque es mexicano y es una gran persona, hemos coincidido en selección, se lo merece, es un gran reconocimiento y estoy convencido que la va a romper en el Milán”, expresó el delantero de Pumas en zona mixta.

Te puede interesar: Los equipos con más posesión en lo que va del Clausura 2025

¿Sergio Ramos es la solución para Monterrey? | La Mesa Protagonistas

Al estratega de Pumas no le preocupa la falta de gol

Por otro lado, Gustavo Lema fue cuestionado por la falta de goles en el cuadro felino, a pesar de la victoria en CU.

“Creo que por lo mismo, por los goles, por la contundencia, una cosa es que cuando el gol se demora como contra Mazatlán, sobre todo en el primer tiempo, insistimos y creo que fuimos superiores, no sé si justo o no, pero llegó el premio al final. Me parece que era un partido de 3-0 o 4-0 por lo menos. Luego estás a un gol. Esto es futbol. Estás a un gol. Hicimos como 400 pases, 75 por ciento de posesión. Sí es lógico, Pumas tenía que demostrarlo, pero después sufres. Son de esos partidos que uno los ve tranquilo y el sufrimiento viene por otro lado”, dijo el DT argentino.

Prueba superada

Por último, se refirió al nivel que ha encontrado en su primer rival en esta nueva edición de la Concachampions.

“La verdad que a mío estas pruebas hoy el rival, con mucho respeto, porque era un partido, enumeré varias virtudes, pero el rival éramos nosotros por lo emocional. Sacarlos adelante me da esa calma o esa visión optimista de tener equipo para avanzar en las competencias. Es futbol y lo anímico es clave. Cuando tienes las pruebas y las superas, esto mismo es lo que no me dejó conforme allá, en Canadá", sentenció Lema.

Te puede interesar: Mazatlán vs Santos: Ver GRATIS y EN VIVO partido de la jornada 7 de la LIGA MX HOY viernes 14 de febrero; resultado online