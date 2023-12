Juan Ignacio Dinenno se despide de Pumas con conmovedora carta

Juan Ignacio Dinenno se ha despedido de Pumas. A falta de que el Club Universidad Nacional haga oficial su salida, el delantero argentino ha dedicado una emotiva carta al conjunto de la UNAM, equipo en el que estuvo por cuatro años y en el que pudo entrar en el Top 10 de goleadores históricos con 60 anotaciones.

Mediante su cuenta de Instagram, el ‘Comandante’ ha revelado un texto en el que cuenta su historia con Pumas, equipo con el que pudo llegar a dos Finales, no obstante, no logró levantar el ansiado campeonato con el equipo del Pedregal.

La carta de Juan Ignacio Dinenno a Pumas

“He vivido muchas cosas en este equipo, momentos muy buenos que derivaron en finales perdidas tanto de Liga como de Concachampions, también he vivido momentos muy tristes y angustiosos como puede ser esta ultima temporada donde no pudimos clasificar siquiera al repechaje. En ambas ocaciones he sentido de inmediato la sed de revancha, y siempre he intentado lograr las conquistas que este club merece, no lo he podido conseguir, todavía.

“Mientras escribo esto ya he logrado jugar mas de 100 partidos y marcar mas de 50 goles, estoy cerca de entrar a los 10 máximos goleadores de la institución, no se si lo lograre, no se cuantos partidos mas jugaré, lo que si se es que mi amor por este club va seguir hasta el final, pase lo que pase con mi carrera profesional.

“Es complicado poner en palabras lo mucho que he crecido en este tiempo, no solo como jugador sino también como persona, y sé que el vehículo que me permitió hacerlo fue PUMAS y es lo que mas valoro. Es verdad que en los momentos difíciles a veces he sentido una tristeza e impotencia difícil de describir con palabras, se lo atribuyo a la conexión que siento con el lugar en el que estoy. El día que llegue hice una promesa en una entrevista que a día de hoy mantengo, prometí dar todo lo que este a mi alcance para ayudar al equipo a lograr los objetivos que se plantea, del lugar, lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el día que me vaya. Soy consciente que no siempre he sido el mejor Juan Dinenno en la cancha, pero de algo estoy seguro, siempre intente serlo, no solo cada partido sino también cada día, cada entrenamiento, cada charla con un compañero, cada acción con todas las personas que nos ayudan en el día a día, cada momento.

“Si tuviera que decirle algo a cualquier persona que llegue a este club, les diría que se dejen encantar, que no rechacen el sentido de pertenencia que uno siente solo al momento de pisar el club, por miedo a que duela la despedida. El futbol es dinámico, y todo pasa. No tengo dudas que la despedida va doler, pero va valer la pena porque mientras estuve en el club disfrute sentirme parte de él”, se lee en un texto publicado por Juan Dinenno mediante sus historias de Instagram, mismo que habría redactado el torneo anterior cuando se especulaba sobre su salida.

Tras su salida de Pumas y a falta del anuncio oficial, Juan Ignacio Dinenno va a continuar su carrera en Brasil, donde va a jugar para el Cruzeiro dirigido por Nicolás Larcamón.

