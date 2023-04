Guillermo Ochoa “Me gustaría llegar al sexto mundial”

Fue una tarde increíble para Guillermo Ochoa que evitó la derrota del Salernitana en el juego contra el Inter, Memo atajó 10 balones durante el partido que significaron un punto en la lucha del descenso en la liga italiana.

En Italia no pueden creer el gran rendimiento del guardameta mexicano, fue elogiado no solo por la prensa si no también por los mismos jugadores del Inter.

“Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estén contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó muy bien y no nos dimos por vencidos hasta el final” aseguró para la cadena SkySport al finalizar el encuentro.

El récord de las 6 Copas del Mundo

El gran desempeño de Paco Memo en Italia lo han llevado a seguir siendo convocado en Selección, por lo que el sigue soñando con una sexta Copa del Mundo mientras siga jugando en una liga de alto nivel.

“Estoy muy feliz de jugar aquí en Italia, vi porteros como Pagliuca, Toldo, Frey, Dida y Julio Cesar. Vale mucho jugar en Italia, quiero quedarme mucho tiempo. Me gustaría llegar al sexto mundial” agregó en la entrevista.

La lucha del Salernitana por no descender

Con el empate en los últimos minutos el Salernitana logró sumar un punto vital en la quema por el descenso, con 29 unidades se encuentra 10 puntos arriba de la zona de descenso en decimoquinto lugar de la tabla.

Ochoa se ganó la confianza del entrenador portugués Paulo Sousa que llegó en Febrero al banquillo del Salernitana, luego de que perdiera la titularidad con el técnico anterior que lo había pedido por la lesión de Luigi Sepe.