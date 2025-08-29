Ex estrella de Pumas vuelve a cruzarse con los felinos

Gustavo Del Prete no tuvo el mejor pasaje por Pumas, dejó una imagen gris y quedó a deber en el cuadro felino. El futbolista llegó como figura desde su natal argentina, pero no logró consolidarse en el equipo auriazul.

Previo al duelo de este fin de semana en CU, el argentino aseguró que será especial volver a jugar en este recinto.

“Va a ser lindo volver a Ciudad Universitaria, el club que me trajo y donde tengo lindos recuerdos. De la afición también guardo buenas memorias. Será un partido muy especial, sabiendo que debemos sumar de a tres. Ese es el objetivo. Va a ser un juego atractivo entre dos equipos que necesitan la victoria”, dijo el jugador rojinegro.

Los dirigidos por Cocca, en búsqueda de su mejor versión

Atlas busca mejorar su imagen este torneo con la reciente llegada de Diego Cocca.

“Sabemos lo que debemos mejorar. Llevamos semana y media trabajando con este cuerpo técnico y ya competimos contra un rival como América; estoy convencido de que merecíamos ganar. Sé que en el futbol no todo es merecimiento, pero jugando de esta manera y trabajando como lo venimos haciendo, lo vamos a lograr. Ojalá que en el próximo partido empecemos a remontar. Falta torneo por delante, el equipo está fuerte y vamos a competir en busca de resultados”, expresó el argentino.

También, se animó a hablar sobre el funcionamiento en el ataque con sus compañeros rojinegros.

“Tenemos grandes delanteros. Ahora el ‘Mudo’ está lesionado, pero están Matías (Cóccaro), Serrato y varios jóvenes que hacen que la competencia interna sea muy buena. Con Djuka me entiendo bien, sé los movimientos que hace; con Diego González también intentamos generar jugadas, porque es muy dinámico. Lo importante es la conexión entre nosotros, poder ayudarnos siempre para generar goles o asistencias. Mientras más unidos estemos, mejor para el equipo”, sentenció Del Prete.

El cuadro de Cocca espera llevarse los tres puntos en su visita al equipo dirigido por Efraín Juárez.

