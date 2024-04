DT de Pumas revela la razón por la que Leo Suárez no es titular

Uno de los refuerzos de los Pumas de Universidad Nacional para el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX fue el argentino Leo Suárez, quien llegó proveniente de las Águilas del América, con quienes se coronó campeón del futbol mexicano en el Apertura 2023.

A su llegada un sector de la afición de los del Pedregal no estaba conforme por su pasado azulcrema, sin embargo a base de goles y asistencias ha logrado ganarse su corazón al grado de ser ovacionado y coreado en el Estadio Olímpico Universitario para que su estratega Gustavo Lema lo meta al terreno de juego; a través de redes sociales han solicitado que el entrenador argentino colocó al 32 de los Pumas de titular.

“Simplemente Leo está bárbaro. Él y otros jugadores me ponen en duda toda la semana. Son decisiones y estaba bueno que al rencontrarnos con todos los elementos viviéramos a armar el equipo que inició el torneo. Tenía que ver con la solidez que buscábamos y si tenemos que hablar individualmente no hay un motivo para no poner a Leo y a Memo. Son decisiones y lamentablemente tienen que entrar XI. Seguiremos tomando esas decisiones con los elementos que tengo en la semana. Me la ponen difícil porque hay muchos que están pidiendo pista”, comentó Gustavo Lema en relación a la presencia de Leo Suárez en el banquillo de los Pumas al arranque de los partidos de la Liga BBVA MX.

Los números de Leo Suárez con los Pumas

Leo Suárez hasta el momento ha disputado un total de once partidos oficiales con los Pumas de Universidad Nacional, de los cuales solo ha sido titular en cuatro ocasiones para disputar un total de 503 minutos en el terreno de juego, lo que equivale a poco menos del 38 por ciento de los minutos posibles, en ese periodo de tiempo ha conseguido dos goles y tres asistencias.

