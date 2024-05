Gustavo Lema confía en la remontada y advierte a sus futbolistas

El proyecto de Gustavo Lema sufre un nuevo golpe, ahora por la dura derrota en casa ante Cruz Azul. Un duelo que dejó una mala imagen del cuadro universitario y muchas dudas de cara al juego de vuelta.

“Y así que eso a mí también me motiva, estoy muy entusiasmado. Entré al vestuario para ver si tenía que levantarlos y no, no hace falta, están así que estamos con todas las ganas y bueno, queremos que estas horas pasen rápido para tener la revancha”, recalcó el estratega argentino.

La ausencia de Nathan Silva en Pumas

Además, Lema habló sobre la ausencia de uno de sus pilares en la defensa, el brasileño Nathan Silva.

“No, pesa sí porque seguramente por ahí con la presencia de él, por ahí, no estoy seguro, pero por ahí se planteaba otra alternativa. Yo creo que el planteo era este incluso si jugaba a Nathan. Obviamente el resultado dice que no. Y después no, yo salvo ese lapso en el que quedamos con defensor nominal creo que era Licha y después estaba Ulises, estaba Toto jugando de carrilero, el chino del otro lado, después quedó Monroy, bueno eran dos defensores, Monroy y Licha, nominales”, expresó el técnico de Pumas.

Finalmente, el técnico felino aseguró que sus jugadores tuvieron una buena labor en el campo y el duelo fue más parejo de lo que mostró el marcador en el Estadio Olímpico Universitario.

“En ese momento se pudo haber visto endeble, después todo el principio del partido, el primer tiempo, hasta que hicimos los cambios de todo, yo no lo vi endeble para nada, no tuvieron grandes situaciones de gol hasta, salvo los dos goles que ya te digo, ya comentamos cómo fueron las jugadas, pero no tengo la sensación de esa, por ahí la sensación queda por ese último tramo en el que erraron muchos goles, pero no me parece, me parece que lo hicieron bien”, comentó Gustavo Lema.

