En Pumas respaldan a Lema: “Gustavo tiene la espalda para aguantar cualquier cosa”

Julio González y toda la plantilla de Pumas respalda a Gustavo Lema. El portero universitario asegura que el equipo está con el DT argentino y confían que el equipo vuelva a los primeros lugares del torneo.

“No habíamos estado acertados pero no es nada mas el tema de la linea de cuatro o cinco. No habíamos dado buenas actuaciones. Regresar el 0 nos da solidez. Los que ejecutamos en la cancha somos nosotros. Tuvimos tres partidos donde no estuvimos a nuestro nivel. Para esta plantilla, hay que pelear en los primeros lugares. Tuvimos un bache pero la realidad es que trabajamos al máximo y tenemos calidad”, mencionó el jugador de los felinos.

El paso de González por la Selección Mexicana

Julio se animó a expresar su sentir sobre no estar en la primera convocatoria de Javier Aguirre y la competencia que hay en el arco de la Selección Nacional.

“Me hubiera encantado estar en la primera convocatoria de la Selección Mexicana. No he tenido conversación con el cuerpo técnico. Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. Yo voy a seguir trabajando para volver. No estar con la selección me motivó a seguir mejorando, a tener buenas actuaciones y destacar, porque si quiero estar ahí debo ser el mejor portero mexicano y debo seguir trabajando todos los días. Me dolió no estar, pero sigo motivado. Hay competencia abierta. Ya mostré mis credenciales en Copa América, aunque grupal no dimos buenos resultados. Espero seguir teniendo más oportunidades, pero para eso debo estar mejor en mi club”, dijo el guardameta universitario.

Por otra parte, defendió a Gustavo Lema de las críticas recibidas por parte de la afición en el estadio Olímpico Universitario.

“La afición está en todo su derecho de exigir. Lo viví en mis inicios como titular en #Pumas. Gustavo tiene la espalda para aguantar todo. La afición quiere resultados, no quieren palabras o discursos. Quieren verlos en primeros lugares”, sentenció el futbolista de Pumas.

Lo que se le viene a Pumas

Los universitarios buscarán seguir por la senda del triunfo ante Xolos en CU, luego de la victoria ante la franja del Puebla. El gol de Memo Martínez en Ciudad Universitaria le dio un respiro a Gustavo Lema y por el momento cuenta con el apoyo de la directiva y la plantilla de sus jugadores para lo que resta del torneo Apertura 2024.

