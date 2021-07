¿Habrá aficionados en los estadios de la Liga MX en el Apertura 2021?

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que habrá público en los estadios deportivos de la CDMX; es decir, que para el próximo torneo de la Liga BBVA MX, tanto el Estadio Azteca, como El Olímpico Universitario, sede del Club América, Cruz Azul y Pumas, respectivamente, podrán contar aficionados.

Durante la conferencia Claudia Sheinbaum fue tajante y desmintió que los rumores acerca del cierre de los inmuebles deportivos debido a los aumentos de casos por COVID-19.

“No es nuestro caso no. No estamos cerrando ninguna actividad creemos que: ya en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro, también para la ciudad, y por eso el objetivo es vacunar, ya no tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad ni social, ni económica, ni cultural”, aseguró Claudia Sheimbaum.

Te puede interesar: A esto se dedica Ángel Reyna luego de retirarse del futbol



Habrá estrictos protocolos de salubridad



Después de más de un año y tres meses sin espectadores en los estadios de futbol en la CDMX, los aficionados podrán regresar a los inmuebles, el Estadio Olímpico Universitario será el primer recinto que le dé la bienvenida a su público, pues el equipo de Pumas Femenil se enfrenta este sábado 17 de junio en punto de las 12:00 hrs al Necaxa, en el inicio de la temporada, contando con la presencia de los fanáticos auriazules.

Por su parte, el Torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA Mx dará inicio la próxima semana, donde Pumas recibe en Ciudad Universitaria a los Rojinegros del Atlas y Cruz Azul se enfrenta a Mazatlán en el Estadio Azteca, ambos encuentros podrán contar con la presencia de aficionados.

Te puede interesar: Conoce el innovador jersey del Club América

Sin embargo, el Gobierno de la CDMX continúa con los protocolos de salud y aseguró que los estadios solo podrá abrir sus puertas con una capacidad del 25% de aforo, además del uso obligatorio de cubrebocas, la sanitización al entrar al inmueble, el uso forzoso del Codigo QR y no habrá venta de alcohol, ni tampoco se permitirá el acceso a grupos de animación.