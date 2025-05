Hamilton sancionado con tres posiciones por obstaculizar a Verstappen en Mónaco

El Gran Premio de Mónaco vivió un incidente que agitaría las aguas de la clasificación. Lewis Hamilton fue penalizado con tres puestos en la parrilla de salida tras bloquear a Max Verstappen durante la Q1. El incidente ocurrió cuando Hamilton, en su Ferrari, salió de la trazada en una curva ciega mientras Verstappen, a toda velocidad, se acercaba rápidamente.

Un error de comunicación que costó caro a Hamilton

El problema surgió cuando el ingeniero de carrera de Hamilton, que estaba al tanto de la presencia de Verstappen, le informó de manera incorrecta que el piloto de Red Bull estaba reduciendo su velocidad. Esto provocó que Hamilton se moviera hacia el centro de la pista, lo que bloqueó a Verstappen. El resultado fue claro: Verstappen tuvo que abortar su vuelta rápida.

A pesar de que Verstappen comprendió la situación, aceptando que el error fue provocado por la mala información del equipo de Hamilton, los comisarios de la FIA decidieron imponer una penalización estándar de tres posiciones en la parrilla de salida. Verstappen, al ser beneficiado por la sanción, avanzó del quinto al cuarto lugar en la parrilla, lo que podría ser crucial para su desempeño en la carrera.

BREAKING: Lewis Hamilton receives a 3-place grid penalty for impeding Max Verstappen during qualifying#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ZRI99kq4Fz — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Verstappen y Stroll también se ven afectados: más cambios en la parrilla

La clasificación no terminó ahí, ya que Lance Stroll también recibió una penalización por obstaculizar al Alpine de Pierre Gasly. A pesar de su penalización de tres puestos, Stroll no perdió posiciones en su lugar final debido a otras sanciones en la parrilla. El incidente de Stroll fue un malentendido en la comunicación por radio, y su caída no tuvo consecuencias adicionales.

Con estos ajustes, los cambios en la parrilla de Mónaco podrían tener un impacto considerable en la dinámica de la carrera, donde adelantar es una tarea complicada. La penalización de Hamilton, junto con otros movimientos en la parrilla, promete una carrera llena de emoción y decisiones estratégicas.