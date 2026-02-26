Ella es Hannah O’Brien: la razón por la que es tan importante para los fanáticos de Checo Pérez

Los aficionados mexicanos del automovilismo están contando los días para que llegue el debut de Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Durante estas últimas semanas, los fanáticos pudieron presenciar algunas escenas e imágenes del piloto mexicano durante las pruebas de pretemporada realizadas en Bahréin y Hannah O’Brien fue la encargada de hacer esto posible.

Hannah se unió recientemente al equipo de Cadillac, ya que anteriormente formaba parte de Andretti Global en la IndyCar Series. Ella se encarga de la cobertura en vivo y de la estrategia digital de las redes sociales de la escudería estadounidense. Esto quiere decir que cada imagen, video y detrás de cámara pasan por sus manos, por lo que es importante para transmitir el día a día de, en este caso, Checo Pérez hacia los aficionados.

Hannah O’Brien se encarga de las redes de Cadillac|Crédito: @hannahobrien_ / IG

O’Brien también fue parte del equipo que gestionó el lanzamiento histórico del primer livery (diseño) de Cadillac durante el Super Bowl LX. La oriunda de Estados Unidos dio un salto muy importante en su carrera, ya que pasó de trabajar en IndyCar a formar parte de una de las escuderías de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

Esto fue confirmado por ella misma en su cuenta de Instagram, donde realizó una publicación junto con el siguiente mensaje: “Hay una nueva administradora en la ciudad”, arrobando a la página oficial de la F1.

Checo Pérez se prepara para su debut con Cadillac

Los test de Bahréin fueron los últimos de la pretemporada, donde Checo aseguró que tienen “un coche equilibrado” y que “en cada prueba han mejorado bastante”. Sin embargo, al ser nuevos en la categoría, el piloto tapatío cree que “va a llevar algo de tiempo” adaptarse al ritmo de los demás equipos de la F1.

Ahora todos los ojos están puestos en Melbourne, Australia, lugar donde se llevará a cabo el primer Gran Premio de la temporada. Checo Pérez tendrá su debut oficial con la escudería norteamericana el fin de semana del 5 al 7, siendo este último el día de la carrera.

Cabe destacar que los mexicanos deberán acostarse tarde para presenciar la carrera de Checo, ya que la carrera iniciará a las 22:00 horas (tiempo Centro de México). Mientras tanto, Hannah será la encargada de compartir el día a día del mexicano y de Valtteri Bottas en redes sociales.

