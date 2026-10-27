¡La Cantera le dio suerte! La vez que Harry Kane entrenó en las instalaciones de Pumas antes de ganar el Balón de Oro

Harry Kane conquistó este lunes 26 de octubre el Balón de Oro 2026 imponiéndose en las votaciones a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri, gracias a su destacada temporada con el Bayern Munich y a un Mundial en el que alcanzó el tercer lugar con la Selección de Inglaterra, pero antes de ser reconocido como el mejor jugador del mundo, el delantero inglés pasó algunos días entrenando en La Cantera, las instalaciones deportivas de los Pumas.

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El día que Harry Kane entrenó en las instalaciones de la Cantera de Pumas

La Selección de Inglaterra se enfrentó a México en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero antes de aquel recordado partido, el conjunto de los Tres Leones se preparó para el duelo entrenando en las instalaciones de La Cantera de los Pumas.

Antes de recibir el Balón de Oro, Kane pasó algunos días practicando en el mismo terreno en el que entrenan figuras de la Liga BBVA MX como Keylor Navas, Juninho o César Huerta, para conseguir una de las victorias más épicas en la historia de Inglaterra.

Kane llegó al partido contra México en un gran momento y consiguió marcar un gol de penal que a la postre terminaría siendo decisivo para la eliminación mexicana y la primera derrota del cuadro nacional en un partido de Copa del Mundo en la cancha del Estadio Azteca.

Después de aquel encuentro, Kane no volvería a convertir en el Mundial 2026, pero logró superar a Noruega en los Cuartos de Final y cayó contra Argentina en las Semifinales, para después quedarse en la banca en el duelo por el tercer lugar.

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