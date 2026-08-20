¿Hay partidos hoy? Fecha exacta del inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa esta este viernes 21 de agosto con cuatro enfrentamientos correspondiente a la Jornada 5, dos de ellos a través de la señal de TV Azteca en el tradicional Viernes Botanero.

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Calendario de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX

Este jueves no está programado ningún partido de la Liga BBVA MX, pero el viernes 21 de agosto habrá cuatro partidos de la Jornada 5 que no te puedes perder y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

León y Monterrey abren la cartelera de la Jornada 5 del Apertura 2026 en la cancha del Estadio León en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con unos Rayados que buscan tomar la cima de la tabla general.

A esa misma hora se enfrenarán los Tigres de la UANL en contra del Atlante en un partido que podrás ver a través de la pantalla de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Inmediatamente después del duelo entre Felinos y Potros de Hierro arranca el enfrentamiento entre los Bravos de Juárez contra el Club América en la frontera con la narración estelar de Christian Martinoli y el análisis de David Medrano y Luis Roberto Alves 'Zague'.

A esa misma hora se estarán enfrentando los Gallos Blancos del Querétaro en contra del Toluca en la cancha del Estadio Corregidora en un duelo de equipos empatados con siete puntos que buscarán despegarse en la tabla

Partidos de la Jornada 5 del viernes 21 de agosto

León vs Rayados | 19:00 horas

Tigres vs Atlante | 19:00 horas por TV Azteca

Bravos de Juárez vs América | 21:00 horas por TV Azteca

Querétaro vs Toluca | 21:00 horas

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