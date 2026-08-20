Chivas habría aceptado tercera oferta del Olympiacos por la Hormiga González, ¿cuánto dinero recibiría?

El mercado de fichajes dentro del futbol mexicano se ha movido con fuerza en estos días y, después de dos ofertas iniciales, las Chivas del Guadalajara habrían aceptado la tercera del Olympiacos de Grecia para hacerse con los servicios de Armando, la Hormiga González.

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Y es que, en los últimos dos torneos, el centro delantero mexicano se hizo presente en el marcador en 24 ocasiones, hecho que, aunado a su edad (23 años), llamó poderosamente la atención de varias instituciones del viejo continente, destacando lo que ocurre con el grande de Grecia.

¿Chivas dejará salir a Armando González rumbo al Olympiacos?

De acuerdo con información de Niko Kotsis para Sport24.gr , las Chivas del Guadalajara habrían aceptado la tercera oferta del Olympiacos para llevarse a Armando González, quien tendría su primera aventura en Europa luego de los minutos que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

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Cabe mencionar que la Hormiga no ha iniciado de mejor forma el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX dado que todavía no se ha hecho presente en el marcador. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el gigante de Grecia decline sus deseos por convertirlo en su refuerzo de lujo para esta temporada.

¿Cuánto dinero recibiría Chivas por la Hormiga González?

César Luis Merlo, periodista argentina, detalla que Chivas habría aceptado vender a Armando González a cambio de 12 millones de dólares, una cantidad interesante para el mercado mexicano. Además, el acuerdo dictaría que el Rebaño Sagrado se quedaría con el 20 por ciento de su carta para una venta a futuro.

Cabe mencionar que Chivas habría puesto una cláusula de 15 millones de dólares por su futbolista para quien deseara ficharlo desde Europa; sin embargo, hasta el momento la directiva habría aceptado la tercera oferta del conjunto griego, el cual considera a Armando un elemento a pulir bastante interesante.

