Jugador mexicano de la MLS regresa a la Selección Mexicana

Todo apunta que el jugador de Houston Dynamo Héctor Herrera regresará a una convocatoria de la Selección Mexicana para los encuentros de este mes de septiembre ante su similares de Australia y Uzbekistán, según adelantó el periodista David Medrano.

A través de sus redes sociales, David Medrano publicó, “La gente del Dynamo de Houston me confirman que la Femexfut mandó carta para informar que Héctor Herrera será convocado por Jaime Lozano para los partidos ante de la próxima semana ante Uzbekistán y Australia”.

La gente del Dynamo de Houston me confirma que la Femexfut mandó carta para informar que Héctor Herrera será convocado por Jaime Lozano para los partidos ante de la próxima semana ante Uzbekistán y Australia. pic.twitter.com/xGoBZ2HTav — david medrano felix (@medranoazteca) August 28, 2023

El técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, en una conferencia de prensa virtual, anunciaba que existían muchas posibilidades de que el mediocampista del equipo de la MLS regresara a la escuadra azteca.

“Con Héctor ya hablé, la primera parada fue en Houston. Se acercó a la concentración y platicamos de muchas situaciones. Me interesa mucho el sentir del jugador, a lo mejor ellos no quieren venir o quieren que se considere. Él me dijo antes que quiere venir. Está a un nivel de Selección, de los mejores en su posición, no veo una edad como impedimento, ni por muy joven o muy grande, pierden calidad, lo importante es que se acoplen al estilo de juego”, declaró el técnico nacional.

El último encuentro de Héctor Herrera con la Selección Mexicana fue ante Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022. El exjugador del Atlético de Madrid ha jugado tres mundiales representando a México, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

¿Cuándo serán los partidos de la selección mexicana en el mes de septiembre?

Los duelos de Fecha FIFA de la Selección Mexicana que se llevará a cabo en el mes de septiembre serán ante Australia el sábado 9 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas y ante Uzbekistán dos días después en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia.