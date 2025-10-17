El morbo debe esperar: por qué no jugaría Anthony Martial en Monterrey vs Pumas UNAM

Anthony Martial fue pretendido por Pumas para ser su refuerzo bomba en este Apertura 2025 e incluso hubo negociaciones. Sin embargo, de última hora Rayados de Monterrey puso el dinero sobre la mesa y fichó al futbolista que un día jugó con Cristiano Ronaldo y valía 65 millones . Con este antecedente, el duelo entre ambas escuadras generó morbo, aunque dan por hecho que el delantero no jugará.

El ex Manchester United fue la manzana de la discordia entre el conjunto regio y universitario, pues ambos ofrecieron su mejor oferta al AEK Atenas, su anterior equipo, pero al final fue Monterrey el que se llevó el premio mayor. De acuerdo con el periodista Felipe Galindo, el francés no jugaría el partido, pues Domènec Torrent no lo tiene contemplado en el 11 titular, ya que se declinará por el atacante que está cerca de ir al Mundial 2026 .

La novela entre Anthony Martial y Pumas

Anthony Martial sonó con fuerza para reforzar a Pumas en el Apertura 2025, pues hace un par de meses el club de la UNAM estaba en búsqueda de un delantero. Antonio Saracho, director de estrategia deportiva del club, reveló que ya tenían un acuerdo con el francés, por lo que le sorprendió el comunicado de Rayados en el que informó la transferencia del futbolista.

El directivo del conjunto universitario declaró en una entrevista que hablaron con el AEK de Atenas y llegaron a un acuerdo por el delantero, pero de un día para otro se fue a Rayados. “Vino el anuncio de Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo”, detalló.

Los números de Anthony Martial con Monterrey

Anthony Martial hizo su debut en la Liga BBVA MX en la jornada 9, cuando Monterrey se enfrentó al América. En ese duelo el atacante solo disputó el tiempo de compensación y hasta el momento suma 4 duelos:



Rayados 2-2 América – Jugó el tiempo de reposición

Toluca 6-2 Rayados – Jugó 44 minutos

Rayados 1-0 Santos Laguna – Salió de titular y jugó 72 minutos

Tijuana 2-2 Rayados – Jugó 44 minutos.

¿Cuándo juega Monterrey y Pumas UNAM?

Monterrey y Pumas se verán las caras el sábado 18 de octubre en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio BBVA. Rayados marcha en tercer lugar con 26 puntos, mientras que la UNAM está ávido de resultados, pues al momento corre el riesgo de no clasificar al Play-in al ubicarse en la décima posición de la tabla general.