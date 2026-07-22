Henry Martín: cuál es el nivel de estudios del delantero de Club América

Henry Martín es uno de los futbolistas más importantes del Club América y de la Selección Mexicana en los últimos años. Su historia destaca por ser muy diferente a la de la mayoría de los jugadores profesionales, ya que no pasó por fuerzas básicas de un club de Primera División durante su infancia.

Nacido el 18 de noviembre de 1992 en Mérida, Yucatán, el delantero se formó futbolísticamente bajo la guía de su padre, Daniel Martín, quien dirigía un equipo amateur local. Gracias a ese proceso logró llamar la atención de Venados FC y posteriormente dar el salto al futbol profesional. Sin embargo, además de su desarrollo deportivo, Henry también apostó por la educación antes de consolidarse como estrella del América.

El delantero resaltó la intensidad de los entrenamientos.|Club América

¿Qué estudios tiene Henry Martín?

A diferencia de muchos futbolistas que abandonan sus estudios para dedicarse por completo al deporte, Henry Martín cursó estudios universitarios en Yucatán.

Diversas entrevistas y perfiles biográficos señalan que el delantero estudió la carrera de Ingeniería Civil, aunque finalmente no concluyó sus estudios debido a que decidió enfocarse en su carrera futbolística cuando apareció la oportunidad de jugar profesionalmente.

Durante esa etapa, Henry alternó entrenamientos, partidos y actividades académicas, algo poco habitual entre los futbolistas mexicanos que aspiran a llegar a la Primera División.

El camino de Henry Martín al profesionalismo

El atacante no tuvo un recorrido tradicional por academias de equipos grandes. Su formación ocurrió principalmente en equipos amateurs dirigidos por su padre. Su primera oportunidad importante llegó con Venados FC, donde mostró condiciones suficientes para despertar el interés de los Xolos de Tijuana.

Posteriormente pasó al Club América, institución en la que se convirtió en referente ofensivo, capitán y uno de los máximos goleadores de la historia reciente del equipo.

Henry Martín es considerado uno de los deportistas más importantes surgidos en Yucatán. Su crecimiento hasta llegar a la élite del futbol mexicano lo convirtió en una inspiración para miles de jóvenes de la región.

Además de representar al América, también ha participado con la Selección Mexicana en competencias internacionales y logró cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.