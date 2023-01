Henry Martín le resta importancia a su hat-trick en el Azteca

Contra el Mazatlán, Henry Martín, ofreció una de sus mejores actuaciones en los últimos meses y se despachó con un triplete para guiar la goleada del América; sin embargo, él le restó mérito a su propia labor y aplaudió lo realizado por quienes juegan a su alrededor.

Resumen: Puebla 1-2 Rayados | Jornada 4, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

“Esto no sería posible sin el trabajo de mis compañeros, los goles que anoto son pases que me dejan frente a la portería y nada más me toca empujarla, soy la punta de la lanza que viene muy fuerte desde atrás y viene empujando con todo, y me da mucho gusto por el equipo”, dijo, una vez finalizado el partido de la Jornada 4, en el Estadio Azteca.

Te puede interesar: La disculpa de Gabriel Caballero tras ser goleado por América

El atacante manifestó alegría por ver que el ataque azulcrema ha encontrado una faceta de versatilidad que, en semanas recientes, fue puesta en tela de juicio por un sector de la afición emplumada.

“Hoy se demuestra que cualquiera puede meter gol. Mete ‘Cabecita’ (Rodríguez), Diego (Valdés), Richard (Sánchez) o meto yo. Demostramos que no se necesita de un solo jugador para anotar. Quien sea que esté en la cancha o entre de cambio, lo hará bien. El equipo nunca bajó los brazos, insistió y seguía yendo a pelear más el marcador y eso habla bien”, analizó.

El mundialista en Qatar 2022 agradeció a quienes han confiado en él y se detuvo a reconocer el buen momento que atraviesa en el plano profesional.

Te puede interesar: Fernando Ortiz descarta problemas de vestuario en el América



“Es mucho orgullo ver reflejado el trabajo del día a día y de muchos años y, por supuesto, sentirme arropado por el cuerpo técnico y la directiva, mis compañeros que responden en la cancha y trabajamos diario para que los resultados se den”, comentó.

Henry Martín levanta la mano para el Mundial 2026

Con respecto a una posible participación en la Copa del Mundo del 2026 y el camino que la antecederá, Henry levantó la mano y descartó hacerse a un lado por la edad que tendría cuando llegue el evento.

“No importa la edad. Hay muchos jugadores que han llegado con 33 años y es una buena edad. Para eso, hay que seguir cuidándose y trabajando. De seguir así, tendré que trabajar y demostrar en la cancha”, concluyó.