¿Para Henry Martín es obligación golear a la Selección de Surinam?

El delantero del América, Henry Martín está en busca de subirse en la lista final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la vitrina será la Nations League

Henry Martín, habló previo al duelo ante Surinam correspondiente a la Nations League, el delantero del América le tiene respeto a Surinam, pues consideró que es un equipo de cuidado y que tiene jugadores de mucha fortaleza física.

“Hay que saber manejar el partido, ser pacientes, no creer que vas a llegar a golear, no es así, los goles vendrán solos, siempre y cuando hagamos bien el sistema que el “Tata” no pida”, sobre la “obligación de golear a Surinam.

“Hemos trabajado intenso a doble sesiones, el grupo ha respondido muy bien, con ánimo con todas las ganas y comprometidos”, comentó Henry Martín en busca de un lugar en la lista final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en Exclusiva para Azteca Deportes con David Medrano

Horario y dónde ver México vs Surinam

El combinado mexicano de Gerardo Martino , arranca su camino en la Nations League de la Concacaf, pues recibirá en la “Ciudad de los grandes esfuerzos”, Torreón a su similar de Surinam, en lo que será la jornada 1 de dicho torneo.

El partido entre México vs Surinam lo podrás disfrutar en vivo por TV Azteca Deportes en punto de las 8:45 pm por aztecadeportes.com , la APP Oficial de TV Azteca Deportes y Azteca 7, en compañía de los mejores narradores del país, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Inés Sainz, Luis Roberto Alves Zague, David Medrano y Gerardo Velázquez de León.

