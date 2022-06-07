Los convocados a la Nations League que podrían ir a Qatar 2022

La Selección Mexicana tiene dos compromisos en los próximos días. Inicia la segunda edición de la Nations League y el conjunto que dirige Gerardo Martino se medirá ante Surinam y Jamaica, en el primer par de fechas de dicho certamen continental.

Para dichos duelos, el 'Tata' rompió filas de los jugadores con los que contó para la victoria ante Nigeria (2-1), la dolorosa derrota contra Uruguay (0-3) y el empate frente a Ecuador (0-0). En sí, la legión que participa en el Viejo Continente se separó, sumado a algunos nombres como el de César Montes, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, que de acuerdo con información de David Medrano ellos ya tienen su lugar asegurado en Qatar 2022.

Christian Martinoli arremete contra la Selección Mexicana

Convocatoria de la Selección Mexicana para la Nations League

Ahora, Martino solo se quedó con 23 futbolistas, los cuales pelearán por un lugar en el Mundial de Qatar 2022, dicha lista se dio a conocer este lunes 6 de junio, a cinco días de medirse a su primer rival de la Nations League, Surinam.

Porteros: Rodolfo Cota, Carlos Acevedo y David Ochoca

Defensas: Erick Aguirre, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Julio Domínguez, Jesús Gallardo e Israel Reyes.

Medios: Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdova, Diego Lainez, Erik Lira, Orbelín Pineda, Luis Romo y Erick Sánchez.

Delantero: Marcelo Flores, Santiago Giménez, Herny Martín y Rodolfo Pizarro.

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¿Quiénes de los convocados a la Nations League podrían llegar a Qatar 2022?

Nuestro insider, David Medrano, pudo saber que en dicha lista hay jugadores que le llenaron el ojo al entrenador de la Selección Mexicana y que estarían practicamente amarrados para asistir a la justa del próximo mes de noviembre.

"Cuando se dio a conocer la lista de 38 jugadores -para la gira de Estados Unidos- había jugadores que tenían muy pocas posibilidades de estar en la lista final; hoy hay tres hombres que tiene muchas opciones.

"El primero Luis Chávez, quien tuvo dos o tres detallitos que le gustaron a Gerardo Martino: zurdo, buen disparo de media distancia, el puede ser el suplente de Guardado; otro, Fernado Beltrán, le gustó tanto a Martino que fue el que más minutos terminó jugando en los tres partidos pasados" aseguró en Los Protagonistas.

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Además, agregó a la lista a Santiago Giménez, el atacante de Cruz Azul fue el único seleccionado que pudo anotar en los duelos amistosos -el primero contra Nigeria-, pues los momentos que pudo estar en el campo le gustaron al técnico nacional.