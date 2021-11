El segundo técnico cesado en plena liguilla de la Liga BBVA MX

Los técnicos siguen quedándose fuera en plena liguilla del Grita México Apertura 2021. Luego de la salida de Guillermo Almada de Santos, otro club de la Liga BBVA MX dio a conocer el cese de su entrenador, tras haber fracasado en el torneo.

Atlas, Pumas, Tigres y León son los únicos sobrevivientes en el Grita México Apertura 2021. Son los cuatro semifinalistas que buscarán su lugar en la disputa por el título para coronarse campeones de la Liga BBVA MX.

Te podría interesar: Fechas y horarios de las semifinales del Grita México Apertura 2021

América fracasa nuevamente en Liguilla | Marcaje Personal

El segundo técnico cesado en la liguilla

Toluca dio a conocer en sus redes sociales y mediante un comunicado, que Hernán Cristante no continuará en el equipo para la próxima temporada. El técnico argentino tuvo un torneo para el olvido en el Grita México Apertura 2021.

Luego de haber derrotado al América en la Jornada 9 del Apertura 2021, no volvió a ganar en el torneo. Increíblemente le alcanzó para clasificar sexto, pero fue eliminado por Pumas en el repechaje.

Los números de Hernán Cristante

En su nueva etapa con los Diablos, Hernán Cristante únicamente dirigió 38 partidos. Fueron dos torneos en los que se mantuvo al frente y consiguió un saldo de 14 victorias, 10 empates y también 14 derrotas. Su segunda era al mando, no fue nada buena.

El reemplazo de Hernán Cristante aún no se ha dado a conocer. En el radar de los Diablos está Antonio Mohamed, quien desde su salida de Rayados de Monterrey no ha tenido equipo. Sin embargo, será hasta en los próximos días cuando el Toluca dé a conocer a su nuevo entrenador. El equipo no consiguió meterse a la liguilla del Grita México Apertura 2021.