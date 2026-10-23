Héroes Inmortales 2026: Horario y dónde VER EN VIVO el evento de la AAA hoy 24 de octubre

La AAA, mediante la WWE, volverá a la marcha con uno de los eventos que más ha crecido a lo largo de los últimos y que, ahora con la empresa norteamericana al mando, espera generar muchas ganancias a nivel nacional. Por tal motivo, no está de más hablar sobre Héroes Inmortales.

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Héroes Inmortales forma parte de la baraja de eventos de clase A que la Tres Veces Estelar presenta a lo largo del año, pues este guarda estrecha relación con la muerte de su fundador Antonio Peña. Por tal motivo, aquí conocerás la cartelera, el horario y dónde ver esta función de la AAA.

¿Cuál es la cartelera de AAA Héroes Inmortales 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que Héroes Inmortales será el evento idóneo para la inducción de Marisela Peña al Salón de la Fama de AAA. Una vez dicho esto, la primera gran batalla entregada por la empresa será un mano a mano de alarido entre El Fiscal y Abismo Negro Jr.

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💥Maratón de #AAAHeroesInmortales ya disponible en YouTube 💥 https://t.co/eWOyot7QXB — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 20, 2026

El Campeonato Mundial de Tercias, el cual le pertenece a los Perros del Mal, estará en juego ante Mr Igual, el Niño Hamburguesa y La Parka. Del mismo modo, el Campeonato Reina de Reinas también estará defendiéndose cuando La Catalina se enfrente a La Hiedra y Flammer.

El Título Mundial Crucero de la AAA, el cual le pertenece a Rey Fénix, se defenderá una vez más ante Mini Vikingo, la cual se espera sea la batalla que robe por completo las miradas. Finalmente, el Megacampeonato también se pondrá en marcha cuando El Grande Americano lo defiende contra Dominik Mysterio.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Héroes Inmortales 2026?

Será este sábado 24 de octubre cuando el gimnasio Juan de la Barrera abra sus puertas para una edición más de AAA Héroes Inmortales, evento que se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas. Vale decir que la función se dividirá en un total de tres semanas mediante el canal Fox, por lo que la primera parte de la comenzará a las 20:00 horas.