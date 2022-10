Herrera rompe el silencio sobre la ausencia de ‘Chicharito’ en Qatar

De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la ausencia de Javier Hernández en las convocatorias de Gerardo Martino siguen generando controversia. A pesar de estar haciendo una buena campaña con Los Angeles Galaxy, el ‘Chicharito’ no ha sido contemplado por el entrenador argentino.

En conferencia de prensa con el Houston Dynamo, Héctor Herrera fue cuestionado sobre su compatriota, quien a lo largo de su carrera ha obtenido sus logros a base de trabajo.

“Por algo ‘Chicharito’ es el máximo anotador de la Selección Mexicana. Se lo ha ganado con trabajo y goles, como los delanteros lo deben de hacer. Es el máximo goleador mexicano y se ha ganado esa admiración y respeto”, comentó Herrera ante los medios de comunicación.

La falta de gol preocupa en la Selección Mexicana

Sobre la falta de gol en el combinado azteca, el mediocampista que milita en la MLS dijo que cualquiera en el equipo puede convertir, no obstante, el no tener un anotador recurrente levanta dudas sobre el ataque en el equipo dirigido por el ‘Tata’ Martino.

“Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no, si hará falta no lo sé, todavía no llega el Mundial para saber si careceremos de gol. Lo mismo Rául Jiménez, Funes Mori, Santi Giménez o Henry Martín hacen gol. O los medios hacemos goles todos los partidos. No se sabe hasta el momento. Ahora la selección pasa por un momento que marcamos menos goles y por eso se está hablando tanto de eso”, agregó.

Javier Hernández tiene un registro de 52 goles con la Selección Mexicana, cifra que lo coloca como el máximo artillero de la escuadra nacional. Con tres Copas del Mundo disputadas, ‘Chicharito’ no es llamado a la Selección Azteca desde el 7 de septiembre de 2019, cuando fue convocado por Gerardo Martino para los juegos de Fecha FIFA frente a Estados Unidos y Argentina.

En la Temporada 2022 de la Major League Soccer, Hernández tiene un registro de 32 partidos jugados en los cuales, hizo 18 goles en 2,600 minutos.

