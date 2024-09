Himnos del Deporte: 10 años sin Cerati y 25 aniversario del “Bocanada”

Cerati, esa “Bocanada” de música y buen fútbol, dos entes que “se hacen uno con el humo” en Buenos Aires, la llamada “Ciudad de la Furia” y de los Himnos del Deporte.

Gustavo fue la mente maestra detrás de esa dinastía musical llamada Soda Stereo, una banda de época, como lo fueron en su momento equipos de la talla de River Plate, Boca Junior, Independiente, San Lorenzo y el Racing Club de sus amores:



“Soy de Racing, pero poco, porque tuve mucha decepción durante mucho tiempo, a lo mejor lo recupero ahora”, dijo Cerati durante una entrevista junto a Vicentico de Los Fabulosos Cadillacs para el programa argentino “La Cueva” de Antonio Birabent en diciembre de 1993.

Después volvió a confirmar su amor por la Avellaneda a TV Azteca durante una entrevista con Gabriel “El Faraón” Hernández en agosto de 2009: “Este es un cuadro muy importante en Argentina, Racing. Es el cuadro que soy yo ¿Y cómo supimos eso? No sabe. No muy bien. Pero por ahí viste, en una biblia (comienzan las risas).”

Sus ojos se cerraron para siempre un 4 de septiembre de 2014, pero jamás se latir de sus canciones, esas por las que el deporte dice: #GraciasTotales con personajes como sus compatriotas Sergio “Kun” Aguero, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, el chileno Mauricio Pinilla, el tenista albiceleste Juan Martín del Potro y hasta el entrenador Alfio “El Coco” Basile, quien presumió una linda anécdota con Cerati (en el programa argentino Línea de Tiempo de Matías Martin) antes de caer en coma el 15 de mayo de 2010:

“Dijo que por la voz, que el quería que le hiciéramos un coro, en un tema. Antes de viajar, antes de que en abril le pasara eso en Caracas (cuando cayó un coma por un accidente cerebrovascular). Estaba enamorado de las voces graves nuestras (la de Graciela Borges y la mía). Gustavo Cerati, divino, divino. Tipo bárbaro.”

Si Luis Alberto “El Flaco” Spinetta era el Diego Armando Maradona musical, Gustavo fue el Messi del rock argentino.

“El único encuentro que tuve (con Maradona) fue muy fugaz en el gimnasio de (Guillermo) Vilas. Y me lo encontré así de frente (a Maradona), y me dijo: ‘Chao maestro’, me dijo así y yo dije: ¡Epa!, dijo Cerati para Radio Metro, programa Basta de Todo, también de Matías Martin.

Bien dijo alguna vez el también talentoso tecladista argentino, Tweedy González (pionero en el uso del sistema MIDI y de los sámplers en el rock argentino en los 80s):

“El pibe de 10 le digo yo (a Cerati). 10 como guitarrista, 10 como cantante, 10 como compositor, 10 como productor, 10 hasta como estrella de rock. Si el rock en español se tendría que llamar de otra forma, se llamaría Gustavo Cerati.”

“Cruza el amor, yo cruzaré los dedos” con dedicatoria de la música y el futbol para Gustavo: “Gracias por venir” y por ser el “adorable Puente”, que “se ha creado” entre Cerati y los Himnos del Deporte.