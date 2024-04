Himnos del Deporte: Blink 182, Tom DeLonge y Mark Hoppus

Blink 182, el trío que le dio un guiño punk a los Himnos del Deporte, por medio del humor escatológico de sus canciones en los 90s y 2000s.

Mark Hoppus, bajista y voz detrás de “What’s My Age Again”, a fanático del Chelsea y admiradores, específicamente, de dos ex jugadores:

“Drogba obviamente. Sabes, siempre ha sido un jugador destacado. También me gusta David Luiz, me encanta su energía, parece un chico divertido y que se la pasa increíble.”



Mark Hoppus

Mark fue padrino de esa Avalancha de Colorado que calló sobre la NHL en la que utilizaron “All The Small Things” como la canción amuleto rumbo a ganar la Stanley Cup en 2022.



Hablando de esa famosa canción del álbum “Enema Of The State” de 1999 (celebrando su 25 aniversario), como olvidar cuando Kevin Brown, narrador de los Orioles de Baltimore, personificó la voz de Tom DeLonge durante una transmisión contra los Padres de San Diego en 2023.

¿No conoces a Blink 182? No. Probablemente conozco alguna canción ¿All The Small Things? No, cántala a lo mejor la reconozco. All The Small Things! Ya no la cantes.

I Miss You ¿Te sabes esa? No lo creo. No me importaría escuchar la canción. Tom (DeLonge) tiene esta distintiva voz nasal. Sabes, es “Where are you? And I’m so sorry, I cannot sleep, I cannot dream tonight. Ahora lo reconozco, suenas igual que él (Tom DeLonge), gracias.”

Tom confirma que los “aliens existen” (Aliens Exist), así como lo escuchan, el guitarrista y vocalista de “All The Small Things”, literal cree en los extraterrestres y en sus amados Padres de las Grandes Ligas:

“Soy gran aficionado a los Padres, probablemente el número uno que hay. Es nuestra ciudad (San Diego), es raro porque Blink (182) tiene algunas canciones que han llegado al deporte.”



Tom DeLonge

Travis Barker no será el mejor basquetbolista, pero si un gran baterista que supo anotar en el corazón de Kourtney Kardashian y también fue padrastro de Atiana, hija de Óscar De La Hoya:

“Estoy agradecido de que (Travis) Barker estuviera ahí como figura paterna para mi hija (Atiana De La Hoya).”



Óscar De La Hoya



Blink 182, el “happy punk” que trajo la felicidad a los Himnos del Deporte.