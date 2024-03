Himnos del Deporte: El beisbol de las Grandes Ligas

¡Playball! La primavera beisbolera ha llegado y con ella florecen los grandes clásicos musicales en los Himnos del Deporte en los parques de pelota de las Grandes Ligas.

Para “jefes”, el umpire detrás del plato y Bruce Springsteen para amenizar esos “días de gloria” (Glory Days) que van desde el Opening Day, hasta el “Clásico de Otoño” de las Mayores.



Baja de la tercera entrada, John Fogerty, ex líder de la banda Creedance Clearwater Revival, conectó hit al jardín central de las listas musicales con “Centerfield”, también del año de 1985. Detrás de aquella gran inspiración estaba el amor total hacia el Rey de los Deportes para el intérprete de grandes clásicos como “Have You Ever Seen the Rain”, “Cotton Fields”, “Midnight Special” y “Bad Moon Rising":

“Originalmente cuando compuse esta canción (Centerfield), era básicamente sobre un niño de 8 años agradeciendo el beisbol por toda la alegría e inspiración que le ha dado.”

- John Fogerty -

Séptimo inning de la suerte para escuchar “Take Me Out to the Ballgame” (escrita por Jack Norworth y musicalizada por Albert von Tilzer), el Grand Slam musical del llamado pasatiempo nacional norteamericano desde 1908.

No hay beisbol sin latinos y sin el merengue de “La Mujer del Pelotero” del dominicano Eddy Herrera.

Elevado de out a los jardines de The Outfield y “su amor” (Your Love) por los sencillos musicales de la radio.

Hablando de grandes jardineros: Joe DiMaggio, inmortal de los Yankees y de la cultura musical, gracias a interpretaciones como “Joe DiMaggio Done It Again” de Billy Bragg y la banda Wilco, con la letra de Wood Guthrie.

Kenny Rogers fue “el más grande” (The Greatest) cómplice entre la música country y el beisbol, una conexión similar a la de un pitcher y su receptor.

La pelota caliente de la primavera, es el pisa y corre de los grandes hits, en el verde diamante que hace del beisbol, el rey de los Himnos del Deporte.