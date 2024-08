Himnos del Deporte: Illya Kuryaki & The Valderramas

Lo que unió el hip-funk, que no lo separe el fútbol, Illya Kuryaki & The Valderramas, el duo argentino que fusionó el rock, pop, soul, hip-hop, funk y el nombre del “Pibe” Valderrama, para hacerlos jugar como un dúo de grandes golazos de los Himnos del Deporte.

Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta, dos capos nacidos en la cuna de oro de Buenos Aires, pero con gran talento para la creación musical urbana.

Horvilleur, seguidor de Vélez Sarfield, es hijastro de Eduardo “El Turco” Martí, fotógrafo de cabecera del movimiento rockero en Argentina. Sobre el críptico y exótico nombre del grupo, Emma fue tan directo como sus rimas sobre su origen:

“Illya Kuryakin, es un personaje de la serie que se llama “El Agente CIPOL. Valderrama es el “Pibe” Valderrama, el número 10 de Colombia mítico. Me lo crucé en un aeropuerto (en Venezuela) y le regalé el disco nuestra, mira esta banda (Illya Kuryaki & the Valderramas) se llama así por vos, y no lo podía creer. En el contexto de la Copa América del 90, entendés que nosotros teníamos como rulos y nos habíamos decolorado el pelo”

El legendario 10 de Colombia, Carlos Valderrama, fue tan contundente como sus regates al confirmar la historia: “Venía yo de un partido de la Selección Colombiana, y veo a los muchacho sentados (Dante y Emmanuel), y me dieron un disco, Illya Kuryaki & The Valderramas, cuando yo me sorprendí.”

Y así lo confirma la siguiente famosa frase del irónico y popular tema “Abarajame”,del tercer álbum de la banda “Chaco” de 1995:

“Hazte a un lado que voy rumbo a tu tierra

Como Valderrama le meto gol a tus p3$%&s”



“Abarajame” de Illya Kuryaki & The Valderramas

Regresando a Dante Spinetta, el otro gran genio de esta banda, es conocido por ser hincha de River Plate, al igual que su legendario padre, Luis Alberto “El Flaco” Spinetta, para muchos el Maradona del rock argentino. Hablando del Diego, para Dante no hay dos como su viejo, y ex 10 de la Selección de Argentina a quién conoció durante un Fin de Año de finales del Siglo XX:

“99, 90 y pico es, pum, pum fuegos artificiales, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Brindando con el Diego (Armando Maradona) Boludo! Para mí fue lo mismo que haber visto a Michael Jackson. Todas las veces después que me lo encontré, me decía ¿Qué haces Dante? Me abrazaba. Y el día que falleció (25 de noviembre de 2020), le hice una canción, le escribí una canción que se llama ‘Pelusa’.

A mover el c…uerpo al ritmo de los pioneros de rap & roll argentino, Illya Kuryaki & The Valderramas, los pibes del funk futbolero que rima en los Himnos del Deporte.