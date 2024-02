Himnos del Deporte: Journey y los 49ers de San Francisco

En el ocaso de la tarde californiana, se encienden las “luces” ("Lights” del “Infinity” de 1978) del Levi’s Stadium de Santa Clara para ver brillar a los 49ers y festejar el 50 aniversario de la banda que ilumina con luz propia los emparrillados de la NFL con sus Himnos del Deporte, hablamos de Journey.

“49er Faithful” (así se le conoce a los seguidores de San Francisco y a una de las canciones más populares del grupo llamada “Faitfully” del “Frontiers” de 1983), fieles Niners del rock, bajo la batuta del guitarrista Neal Schon, el tecladista/compositor Jonathan Cain y el cantante filipino Arnel Pineda, antecesor de la legendaria voz de Steve Perry (intérprete de los grandes éxitos de la banda)

https://youtu.be/OMD8hBsA-RI?si=BGniC1pE8W42Sgk2

Háganle como quieran, pero “Any Way You Want It” (del disco Departure) de 1980, ha llevado al equipo de San Francisco hasta al Allegiant Stadium de Las Vegas, a base de puras remontadas, primero contra los Packers de Green Bay (en la Ronda Divisional) y luego ante los Lions de Detroit (en la Final de la Conferencia Nacional), donde la banda entonó y los siguiente éxitos de los que hablaremos en esta pieza. Como muestra, la foto del legendario Joe Montana con Schon, Cain y Pineda.

https://www.youtube.com/watch?v=iXqRAxtGDYQ

https://youtu.be/atxUuldUcfI?si=zAlnQu2oSfvRg32S

“Separate Ways (Worlds Apart)" (del disco Frontiers) de 1983, demuestra que Journey y los Niners, no son amor de una noche. Las estruendosas guitarras y angelicales coros de esta agrupación san franciscana, pudieron más que el rap detroitino de Eminem, y ahora quieren apagar el pop de los Taylor “Swifties” de Kansas City

https://youtu.be/LatorN4P9aA?si=g8ZnQwOUgsSlimV8

Puede que “Don’t Stop Believin’ (del álbum “Escape"), naciera y se popularizara en las radios del sur de Detroit (born and raised in South Detroit), pero no se confundan, son más fuertes las raíces de Journey con su amada bahía de San Francisco (por algo la afición cambió Detroit por San Francisco en el Levi’s Stadium), y Neal lo deja claro con esta gran felicitación a Brock Purdy tras ganar la NFC. Journey, el camino musical llevó a los 49ers a “creer en sí mismos” rumbo al Super Bowl LVIII, y a “no dejar de creer” en los clásicos de los Himnos del Deporte.

https://youtu.be/VIlZCTb8jA4?si=IDtbE490J22w4lki