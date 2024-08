Himnos del Deporte: “Live Forever” de Oasis

Majestuoso, bíblico y celestial, ‘Live Forever’, la obra maestra de Oasis a Inglaterra, de Manchester para el Britpop, y de los hermanos Gallagher al futbol y los Himnos del Deporte. El álbum debut Definitely Maybe de 1994 y su tercer sencillo, guardan grandes guiños futboleros.

El video de ‘Live Forever’ rinde tributo al gran capitán inglés Bobby Moore, entre la constelación de estrellas que incluyen a músicos como el entonces fallecido Kur Cobain Jimi Hendrix, Brian Jones, Sid Vicious y Marc Bolan.



La portada del icónico material incluye un foto junto a la chimenea de Rodney Marsh, ex jugador del Manchester City, y otra cerca de la ventana de George Best, leyenda del Manchester United y llamado el primer “rockstar” del futbol.

Justamente en manchester se habla de dos grandes rivalidades, la del City y el United, y la de Liam contra su hermano Noel, Los dos entes en la invasión de ‘Live Forever’ a los grandes estadios. El extinto Maine Road, vieja casa de sus Citizens, en abril de 1996, después el mítico Wembley Stadium (recitales que se volvieron en un CD y titulado “Familiar To Millions) en julio del 2000, y el recien inaugurado Etihad Stadium del City en el verano 2005.

Para una banda de 10 como Oasis, hay una noche con el Diego, el 10 de argentina, al que le dedicó Liam “Live Forever” en su recital en Buenos Aires, en noviembre de 2022: “Hola, esta (Live Forever) va dedicada a Maradona.”

También hay una famosa anecdota de cuando los hermanos Gallagher conocieron a Maradona durante su visita a Buenos Aires durante la gira del disco Be Here Now en 1998, según las palabras de Liam:

“Maradona estaba en medio de la habitación dominando con la tapita de una botella, y sus ojos estaban así de abiertos, y nuestros ojos no estaban tan distintos que digamos. Así que pensé: ‘Está un poco intenso aquí, saquémonos la foto con él y después nos vamos a la m¡#$a de aquí, y Maradona se estaba transpirando un montón. Nos dimos la vuelta para preguntarle al traductor: ¿Qué acaba de decir? y nos responde: “Me dijo que les avise que si ustedes se van con alguna de estas mujeres, hará que les peguen un tiro.”

Definitely Manchester, el Oasis musical que “vive por siempre” en los Himnos del Deporte.