Himnos del Deporte: Livin’ on a Prayer y It’s my Life de Bon Jovi

Verano de 1995, Wembley, la catedral del futbol, “vivía de un plegaria” de grandes éxitos, para hacer de Bon Jovi todo un ritual de los Himnos del Deporte.

Era hace una vez, no hace mucho tiempo, cuando Jon Bon Jovi inclinó su pasión deportiva por los emparrillados de la NFL y hasta estuvo cerca de comprar a los Bills de Buffalo en 2014.

El ser de Nueva Jersey nada influyó para irle a los Patriots, como lo dijo en el Howard Stern Show en el 2020:

“Ciertamente los Giants (Nueva York) podrían ser tu equipo. Lo veo como una traición y no me gusta que seas fanático de los Patriots (Nueva Inglaterra) ¿Qué onda con eso? Explícale a la gente.”

“Por 25 años, mi relación con Bill (Belichick), con el Señor (Robert) Kraft, con Tom (Brady) y todos en la organización. Así que he sido amigo de ellos desde la época de (Bill) Parcells, al lugar que fueran ahí estaba y cuando me volví cercano al Señor Kraft, conocí a todos desde que estaban desde (Drew) Bledsoe.”

Boston, lugar donde nunca faltan las oraciones musicales hacia Bon Jovi, ni en las duelas de la NBA, donde se viralizó el video de un jóven llamado Jeremy Fry, en el que se le ve bailando al ritmo de “Livin’ on a Prayer” en el TD Garden en la temporada 2007-2008.

El romance de Tommy y Gina en este tema de 1986 y en “It’s my Life” del año 2000, se asemeja al de otro Tommy: Tom Brady, pero con Nueva Inglaterra, donde ganó 6 de sus 7 anillos de Super Bowl. Hablando de la gran final de la NFL, Jon Bon Jovi aclaró en el Howard Stern Show porque nunca ha tocado en el Medio Tiempo:

“Aún te falta tocar en el Medio Tiempo del Super Bowl ¡No me interesa! lo rechazamos muchas años atrás ¿Lo hiciste?”

“No se me hizo atractivo tocar en el de Nueva Jersey (SB XLVIII), me pareció muy obvio. La última vez que Dios estuvimos interesados fue en el de Dallas (SB XLV), y no lo obtuvimos. Y ese fue el final ¡No me interesa!”

¡Así es mi vida! Cantar a Bon Jovi a través de sus clásicos, en los Himnos Del Deporte.