Himnos del Deporte: “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley

Es fin de semana de los Himnos del Deporte, bueno momento de sacar los pasos prohibidos de los años 80s, al ritmo de “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley. Este clásico popero catapultó al cantante inglés, hacia número uno de las listas populares y hasta el corazón de todos aquellos que “nunca se dan por vencido” en los deportes.

Lancashire al noroeste de Inglaterra, la cuna que vio nacer a Astley, el talentoso cantante pop con voz de barítono.

A 55 kilómetros hacia el sur inglés está Manchester, la puesta en escena que vio a los Red Devils del United, convertirse en el acto principal del “Teatro de los Sueños” de Old Trafford, un club que, efectivamente “Nunca se da por vencido”.

“Soy fanático del Man(chester) United”, la inmortales palabras de Rick Astley al aceptar su pasión por el laureado club de la Premier, la cual nació desde el seno familiar con el apoyo de sus hermanos, y vaya que disfrutó de ver a Paul Pogba, ex mediocampista francés del United, imitar los pasitos peligrosos que popularizó hace más de 36 años, en un video que circula en redes sociales donde unen el videoclip original con otro del futbolista.



Sobre el famoso mash-up, Astley quedó impresionado:



“Okay ¡Wow! ¡Wow! Diría que es muy extraño. Me gusta, se mueve bien.”

La fiebre ochentera también invadió otros destinos de la Premier League como Burnley, cuando el futbolista Manuel Benson aceptó que es su rolita favorita.

Rickrolleado, el meme o broma de las redes que hace referencia, justamente, a Rick Astley. Haces click a un link de interés y pum, te sale este gran éxito de 1987, hasta en el beisbol de las Grandes Ligas con los Padres de San Diego troleando a los Red Sox de Boston 8al cambiar “Sweet Caroline” por “Never Gonne Give You Up").

También en la exitosa serie futbolera “Ted Lasso”, también hay referencia a esta pieza cursi pero bastante pegajosa, cuando el episodio “No Weddings and a Funeral”. (Advertencia: ¡Spoiler a continuación!) Rebecca Welton (Hannah Waddingham) asiste al funeral de su padre y cuando no puede encontrar las palabras adecuadas durante el obituario, termina cantando este singular clásico y toda la multitud finalmente con el tradicional:



“Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give, never gonna give (Give you up), Never gonna give, never gonna give (Give you up).”

“Never Gonna Give You Up”, la premisa deportiva de ser “rickrolleado” al ritmo ochentero de los Himnos del Deporte.