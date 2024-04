Himnos del Deporte: “Time After Time” de Cyndi Lauper

La música y los Himnos del Deporte, el incesante amor que ha supera la prueba del tiempo, una y otra vez. Marzo de 1984, Cyndi Lauper dejó de ser “la chica que solo quería divertirse” (Girls Just Want to Have Fun) y se convirtió en la voz de una de las baladas más emblemáticos de los años 80s con “Time After Time”.

El barrio de Queens en Nueva York, la cuna que vio nacer a esta ícono del pop feminista y el hogar del segundo equipo de beisbol más popular en la Gran Manzana, el moda en las Grandes Ligas por aquellos años, hablamos de los Mets, campeones de la Serie Mundial en 1986, justamente en la cumbre de Cyndi como revolucionaria musical y cultural.

Justamente, esa Met y Lauper-manía quedó patente en el documental “Once Upon a Time in Queens”, que salió al aire el 14 de septiembre de 2021 como parte del serial 30 For 30 de la cadena ESPN:

“Si eres de Queens (NY), te sentías en la cima del mundo.”



Cyndi Lauper

Lauper, toda una embajadora deportiva. Recordada como madrina y gran impulsora de la Wrestlemania a mediados y finales de los 80s. Incluso, la WWE sirvió como escaparte para que otro de sus grandes éxitos “Girls Just Want to Have Fun”, se comercializara como un himno del pop por aquellos años.

Formó una gran amistad con el legendario luchador, Lou Albano, al que incluso invitó a salir en varios de sus videos musicales (fue el padre de Cyndi en “Girls Just Want To Have Fun” y también hace cameos en “Time After Time”, “She Bop” y “The Goonies ‘R’ Good Enough”.

También se le recuerda cantando en el himno nacional de los Estados Unidos en varios eventos importantes. Primero, en el viejo Shea Stadium de los Mets durante el Opening Day de Grandes Ligas, el 14 de abril de 1994. También en el US Open de tenis de 2011, y con los Knicks de Nueva York, justamente en el mítico Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo y lugar donde Cyndi se ha presentado en varias ocasiones como cantante.

Hablando de la NBA, tampoco se puede olvidar aquel promocional donde el “Rey” LeBron James, hace un ritual pre-partido durante los playoffs de 2008, y canta el emblemático coro: “If you’re lost you can look, and you will find me, Time After Time, If you fall I will catch you, I’ll be waiting, Time After Time”.

“Time After Time”, 40 años y contando como la como la balada ochentera que suena “una y otra vez” en los Himnos del Deporte.