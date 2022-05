Himnos del Deporte: “You’ll Never Walk Alone” | Gerry & The Pacemakers

El futbol es música para nuestros sentidos, es la pasión de generaciones y el campo donde los sueños, se hacen realidad como en la Champions League . Paris, la ciudad del amor, de las luces y de los reflectores al haber sido testigo de otra mítica final en el Stade de France en Saint-Denis.

A 627 km, se encuentra Liverpool, sede de los Reds, flamantes campeones de Europa, un equipo que nunca ha caminado solo en esa infinidad de kilómetros recorridos para alcanzar 7 veces la máxima gloria de la UEFA...

¡Jugadores y aficionados festejaron el fin de la sequía del Liverpool!

Hablar de la ciudad es asociarla a los Beatles; sin embargo, en las gradas de Anfield Roads se cantan otras del mismísimo barrio de Merseyside, las de Gerry & The Pacemakers al son de “You"ll Never Walk Alone” de 1963. Algunos, Gerry Mardsen, cantante y guitarrista de la banda, dijo lo siguiente sobre en un documental alemán sobre su afición al futbol: “Fui a ver jugar al Liverpool y pensé: ¡Oh! Este es un mejor equipo, así que empecé a seguir al Liverpool, y después adoptaron “You’ll Never Walk Alone” como tema, y los amé aún más.”

¿De donde proviene esta tradición pre-partido con “You’ll Never Walk Alone”?

No necesariamente del futbol y mucho menos de las islas británicas. Viene del otro lado del Oceano Atlántico, específicamente desde Broadway. Compuesta para el musical “Carousel” de 1945 por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, justamente para el momento más álgido de la puesta en escena, donde la protagonista ve morir a su amado por suicidio.

En busca de una presencia escénica menos dramática en los verdes pastos futboleros. Los futbolistas rojos le mostraron la versión de Gerry & The Pacemakers al entrenador Bill Shankly. El resto es poesía pura desde las gradas desde la final de la FA Cup de 1965, cuando el cántico se hizo notar de Inglaterra para el mundo.

Para 1971, otra mística banda inglesa hizo eco del tema al principio y final de “Fearless”, hablamos de Pink Floyd. Al mero estilo inglés, todo un ritual futbolero que llega a las fibras más pasionales de los incondicionales “kopites” del Liverpool: esos que nunca, pero nunca caminan solos de la mano de este eterno Himno del Deporte.