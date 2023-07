Himnos del Deporte: “Sympathy For The Devil” de The Rolling Stones

Mick Jagger, su majestad satánica del rock y la célebre boca de la mítica banda británica que invadió la escena de los Himnos del Deporte con el blues de sus guitarras: Hablamos de The Rolling Stones.

Mick es todo un pentatleta rockero capaz de sobrevivir a las maratónicas noches de excesos en compañía de su fiel guitarrista, Keith Richards.

Una leyenda urbana dice que Jagger y los Rolling hicieron un pacto con el diablo previo a la salida del disco “Their Satanic Majesties Request” de 1967. Después como nueva a Satán, sacaron otro de sus grandes éxitos, “Sympathy For The Devil” de 1968, esto a cambio de la vitalidad “rockanrolera” que hasta hoy los mantiene en la cúspide musical.

El precio fue una maldición futbolera en contra de los equipos apoyados por Mick. La Selección Inglesa no gana un Mundial de Futbol desde 1966, y ha fracaso en las siguientes Copas del Mundo, donde Mick los apoya desde las gradas:

-Francia 98: Eliminados por argentina en octavos.

-Corea-Japón 2022: Echados por Brasil en cuartos.

-Alemania 2006: Derrotados por Portugal en semis.

-Sudáfrica 2010: Nueva tragedia inglesa, goleados por Alemania en octavos. Además, Estados Unidos fue echado por Ghana en esa misma instancia, mientras Jagger acompañó al ex presidente estadounidense, Bill Clinton en el estadio.

-Brasil 2014: Ni pasaron el Grupo D de la muerte; pero el momento cumbre de Mick llegó en semifinales. El cantante “se responsabilizó de un gol, no de los otros seis” que recibió Brasil en la humillante goleada 7-1 ante Alemania previo a la Final.

-Rusia 2018: "¡Vamos Inglaterra! ¡Venga Inglaterra!”, fueron las palabras de apoyo de Jagger, pero otra vez, los Tres Leones se quedaron en la raya, Croacia los venció 2-1 en semifinales.

-Eurocopa 2021: La gota que derramó el vaso. Primer acto, el rockero fue multado con 11 mil euros por romper la cuarentena del Reino Unido. Segundo acto, Inglaterra cayó en penales contra Italia en Wembley.

Jagger ha sido un hombre de varias mujeres, pero de un solo equipo de futbol: El Arsenal; pero ni eso ha salvado a los Gunners de no ganar la Premier desde 2004. En fin, el futbol, no es lo de Mick, pero si esos pasos que lo han inmortalizado como el rockstar de los 80 veranos ¡Lives Like Mick! ¡Moves Like Jagger! La simpatía por la boca musical de “sus majestades rodantes” de los Himnos del Deporte.