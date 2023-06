Chivas se desprenderá de una de sus figuras para afrontar fichajes en el Apertura 2023

Fernando Hierro quiere conformar una de las mejores plantillas de la Liga MX con el objetivo de pelear nuevamente por el título del Clausura 2023, el equipo se ubicó en el tercer lugar general de la clasificación, sólo superado en goles por el América, y se metió contra todo pronóstico a la Final que disputó contra Tigres.

Ante este objetivo deportivo, el club buscaría afrontar el fichajes en zonas específicas para tener una plantilla más nutrida y potenciar el rendimiento del equipo. Por tanto, la dirección deportiva de Chivas buscaría dar salida a futbolistas importantes para tener ‘caja’ y poder afrontar de mejor manera los refuerzos para el siguiente torneo.

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

Te puede interesar: Chucky Lozano estaría en la órbita del Real Madrid por esta razón

¿Qué jugador importante saldría de Chivas para el siguiente torneo?

La intención de Chivas es mantener la base con la que sorprendieron en el torneo y se metieron a la Final de la Liga MX, en el club pretenden evitar salidas importantes con el objetivo de igualar y hasta mejorar el rendimiento que mostró El Rebaño a lo largo de la temporada, sin embargo, esto no quiere decir que no prescindirán de algunos de los futbolistas importantes, y ante esta necesidad de mejorar el plantel, Hiram Mier sería uno de los elegidos por el cuerpo técnico para salir de la institución. No h contado con los minutos, y el gran momento del Tiba Sepúlveda, Chiquete Orzco y el mismo Pollo Briseño provocarían su venta en el mercado.

Christian Calderón sería otro de los elementos que Chivas no tendría en planes para el Apertura 2023, han intento colocar al futbolista en otros clubes en torneos pasados pero su ficha alta ha sido uno de los motivos para que no se concrete su salida del equipo rojiblanco. algo que buscarán negociar nuevamente en la próxima ventana de transferencias.

Cristian de Marchena/MEXSPORT during the game Guadalajara vs Leon, corresponding to Day 01 of the Torneo Apertura Guard1anes 2020 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on July 25, 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Leon, correspondiente a la Jornada 01 del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, del 25 de Julio de 2020.

Renovaciones en el equipo de Chivas

Por otra parte, continúan las negociaciones para renovar al Pollo Briseño y JJ Macías, los dos futbolistas interesan a la directiva de Chivas para el Apertura 2023; Veljko Paunovic considera que son futbolistas importantes dentro de su plantilla y entiende que su continuidad será importante para llevar adelante los objetivos.

Los cuatro refuerzos de Chivas

Mientras tanto, el tema de Alan Pulido continúa insistente para llevarlo a Chivas en el Apertura 2023, sin embargo, el futbolista está marcado goles y es parte importante del proyecto del Sporting Kansas City, por tanto, complicaría su contratación para este campeonato en la Liga MX. El trabajo de Fernando Hierro será fundamental para concretar la operación.

-Oscar Walley

-Ricardo María

-Alan Pulido



Y habrá que ver quién puede ser el cuarto hombre para el Rebaño, se ha hablado del interés por el futbolista de Santos