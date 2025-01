Hirving ‘Chucky’ Lozano recalca que hará su historia en la MLS sin caer en comparaciones

El jugador mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano participó este jueves en una conferencia de prensa, en la que tocó el tema de futbolistas mexicanos que han pasado por la MLS y aunque sabe que las comparaciones serán evidentes, subrayó que buscará hacer la carrera ‘más bonita’ posible.

‘Chucky’ Lozano dejó el futbol de Europa ante una muy buena propuesta que llegó desde la MLS para ser la estrella del equipo de expansión con sede en San Diego, justo en la frontera sur con México.

El atacante, sabiendo de los jugadores de Europa y de otras Ligas que habían llegado en los últimos años, aún en grandes condiciones y no como preámbulo de su retiro, se comprometió para sumar a la causa y aunque aceptó que es prematuro, va a ‘ser campeón con San Diego.

‘Chuky’ Lozano, va a hacer su carrera en la MLS

El futbolista azteca ‘Chucky’ Lozano, de 29 años de edad, escuchó las preguntas de los medios presentes en una rueda de prensa organizada por la Major League Soccer (MLS) en el Centro de Convenciones de Miami Beach, en el sur de Florida.

Ahí, le plantearon de las inevitables comparaciones que se darán con jugadores que estuvieron en la MLS y que siguen vigentes, como ‘Chicharito’ Hernández , Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Alan Pulido , entre otros.

Lozano, con mucha atención reiteró de su deseo de ser campeón, y de hacer una ‘carrera bonita’ como percibe, fue su paso por Europa, siendo un referente e idolo del PSV Eindhoven y un jugador importante en el Nápoli con algunos altibajos.



“Claro, me van a comparar. Cada quien hizo su historia, su carrera como me ha tocado hacerla. Desde que empecé a ahora, he hecho una gran carrera, muy bonita. Ahora me toca iniciar en MLS, ojalá pueda ser una carrera muy bonita, lo quiero y lo deseó”.

Chucky Lozano, motivado por el desafío que se le presenta en la MLS

Lozano se declaró “emocionado y contento” de poner su “grano de arena” a una MLS que “está creciendo mucho”, que “está trayendo jugadores importantes a nivel mundial”.

Explicó que conectó con el proyecto de San Diego que debuta este año en la MLS, que encabeza el entrenador Mikey Varas, le llamó mucho la atención, y que además tiene el aliciente de poder estar “en ese lado entre México y Estados Unidos”.

Lozano, quiere “dejar huella y un legado me dio esa luz para aceptar ir a San Diego”, manifestó el mexicano, quien agregó que llega con “toda la energía y actitud para ayudar a San Diego a que sea un equipo importante en la MLS”.



