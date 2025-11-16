Hirving Lozano vuelve a la titularidad con la Selección Mexicana tras casi 20 meses de ausencia

El regreso de Hirving “Chucky” Lozano al once inicial de la Selección Mexicana marcó uno de los hechos más destacados del partido amistoso de este 15 de noviembre de 2025 ante Uruguay. El atacante volvió a aparecer como titular después de una ausencia prolongada que se extendió por casi 20 meses en encuentros oficiales.

La última vez que Lozano había iniciado un juego con México en un partido oficial fue el 24 de marzo de 2024, durante la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que México cayó 2-0 ante Estados Unidos. Tras ese encuentro, el futbolista dejó de ser considerado para las convocatorias siguientes y tampoco formó parte del equipo que disputó la Copa América 2024.

Su retorno a la selección ocurrió hasta septiembre de 2025, cuando fue incluido en la lista para los amistosos frente a Japón y Corea del Sur. Sin embargo, en esa oportunidad ingresó como suplente, por lo que su presencia en el once inicial se mantenía pendiente.

En cuanto a partidos no oficiales, la última titularidad de Lozano antes de este compromiso se registró el 5 de septiembre de 2025, en el duelo amistoso contra Japón celebrado en Oakland, California. Ese encuentro significó su primer juego como titular tras la prolongada ausencia desde marzo de 2024.

Con la alineación presentada frente a Uruguay este sábado, Lozano volvió finalmente a ocupar un puesto desde el arranque, cerrando así un periodo de casi dos años sin iniciar un partido oficial con el combinado nacional. Su regreso a la titularidad representa un hecho relevante en la etapa actual de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre, quien continúa ajustando piezas rumbo al Mundial de 2026.

Sigue en VIVO el partido de México vs Uruguay en la trasmisión de Azteca Deportes .