deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Hirving Lozano vuelve a la titularidad con la Selección Mexicana tras casi 20 meses de ausencia

Chuky Lozano.jpg
Mexsport
Sebastian Cortés
Selección Azteca
Compartir

El regreso de Hirving “Chucky” Lozano al once inicial de la Selección Mexicana marcó uno de los hechos más destacados del partido amistoso de este 15 de noviembre de 2025 ante Uruguay. El atacante volvió a aparecer como titular después de una ausencia prolongada que se extendió por casi 20 meses en encuentros oficiales.

La última vez que Lozano había iniciado un juego con México en un partido oficial fue el 24 de marzo de 2024, durante la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que México cayó 2-0 ante Estados Unidos. Tras ese encuentro, el futbolista dejó de ser considerado para las convocatorias siguientes y tampoco formó parte del equipo que disputó la Copa América 2024.

Su retorno a la selección ocurrió hasta septiembre de 2025, cuando fue incluido en la lista para los amistosos frente a Japón y Corea del Sur. Sin embargo, en esa oportunidad ingresó como suplente, por lo que su presencia en el once inicial se mantenía pendiente.

En cuanto a partidos no oficiales, la última titularidad de Lozano antes de este compromiso se registró el 5 de septiembre de 2025, en el duelo amistoso contra Japón celebrado en Oakland, California. Ese encuentro significó su primer juego como titular tras la prolongada ausencia desde marzo de 2024.

Con la alineación presentada frente a Uruguay este sábado, Lozano volvió finalmente a ocupar un puesto desde el arranque, cerrando así un periodo de casi dos años sin iniciar un partido oficial con el combinado nacional. Su regreso a la titularidad representa un hecho relevante en la etapa actual de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre, quien continúa ajustando piezas rumbo al Mundial de 2026.

Sigue en VIVO el partido de México vs Uruguay en la trasmisión de Azteca Deportes .

Chucky Lozano
Últimas Noticias sobre la Selección Mexicana en Qatar 2022
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Raúl Jiménez Falla : Intentó Recentrar en Lugar de Cabecear | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Chucky Lozano saca disparo por Encima del Arco | México vs Uruguay | 15 Noviembre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”
Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
×
×