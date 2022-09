La historia de Jorge Sánchez | Seamos Héroes

Jorge Sánchez está viviendo su primera temporada en Europa al ser fichado con el Ajax y el lateral mexicano ya puede presumir el haber disputado sus primeros minutos en la Eredivisie y en la Champions League. El exjugador del América se convirtió en el jugador azteca número 26 en jugar el torneo más importante a nivel de clubes.

Sin embargo, el camino para llegar hasta aquí no fue nada sencillo. En exclusiva, Jorge Sánchez platicó para Seamos Héroes su historia hasta convertirse en uno de los jugadores llamados a consolidarse en la Selección Azteca.

“Nosotros la verdad veníamos de abajo. Gracias a Dios no nos faltó un plato de comer, pero no había dinero para los traslados y pues había días que no iba y me iban a sacar del equipo. El entrenador fue a mi casa a hablar con mi mamá, pero fue muy sincera y le dijo que no teníamos, entonces el entrenador me dio chance para ir dos días a la semana”.