El lado B de Uriel Antuna , defensa de la Selección Mexicana

En este capítulo de Seamos Héroes, te presentamos el Lado B de Uriel Antuna, delantero de la Máquina Celeste de la Cruz Azul y de la Selección Nacional de México.

Aquí te dejamos todo lo que tienes que saber sobre el futbolista del cuadro cementero.

El futbolista nacido en Gómez Palacio, Durango tiene 25 años de edad y uno de los jugadores que se colgaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, bajo el mando del profesor Jaime Lozano.

Los gustos musicales de Uriel Antuna, futbolista de México

¿Cuál es tu serie favorita?

La de Pablo Escobar.

¿Cuál canción pondrías en tu debut?

Cualquiera de Gera MX.

¿Cantar o Bailar?

Cantar.

¿Qué película marcó tu vida?

No sé mucho de películas.

¿Qué canción has dedicado?

Es que le he dedicado muchas. Soy muy malo con los nombres. Me acuerdo de las canciones pero no me acuerdo de los nombres.

¿Qué cambiarías de tu vida?

No sé, esa está difícil.

¿Qué superhéroe te gustaría ser?

Se me viene la noche con esa. Está complicada.

