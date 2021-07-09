El fan inglés que regaló su boleto de la EURO para donar células madre

Los héroes sin capa sí existen y uno de ellos es Sam Astley, un aficionado inglés al que no le importó perderse la semifinal de la EURO 2020 entre Inglaterra y Dinamarca, por ir a donar células madre.

Inglaterra y Dinamarca definieron al segundo finalista de la EURO 2020. En suelo londinense, ambos equipos se enfentaron para llegar al último partido de la competencia europea, en donde ya estaba esperando la Selección de Italia.

El partido no careció de emociones. Dinamarca se puso adelante con un golazo de Mikkel Damsgaard, después Inglaterra lo empató con un autogol y se tuvieron que ir a los tiempos extra para definir el boleto a la final.

Ya en el tiempo suplementario, el árbitro marcó un penal muy polémico a favor de Inglaterra tras la caída de Raheem Sterling dentro del área. Harry Kane cobró y aunque Kasper Schmeichel pudo atajar, el inglés anotó en el rebote y eso fue suficiente para conseguir el pase a la final.

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La historia de Sam Astley

Mientras todos festejaban en Wembley, Sam Astley lo hacía en la cama de un hosptial. Es aficionado de Inglaterra y se perdió un momento histórico de su Selección por ir a cumplir con su compromiso: donar células madre.

Astley se inscribió en el registro de donadores de células madre de Anthony Nolan, luego de participar en un torneo en memoria a Olly Wilkes, un joven que se quitó la vida y desde entonces, su padre es el encargado de organizar el certamen.

Él sufre de un transtorno sanguíneo pero aprovecha el torneo para concientizar a la gente que participa en el mismo sobre la donación de células madre y médula ósea para salvar vidas.

Dos semanas antes de la semifinal de la EURO, Sam Astley recibió una llamada. Habían encontrado a una persona compatible y el proceso se llevaría a cabo el 7 de julio, el mismo día del duelo entre Inglaterra y Dinamarca.

Eso no le importó al joven aficionado de 24 años. Astley regaló los boletos que tenía y fue a cumplir con su compromiso, pues sabía que salvar una vida estaba en sus manos.

La historia de Sam Astley se volvió viral, al grado de que la empresa Vivo, patrocionadora de la EURO 2020, dijo que le regalará la entrada al joven fan inglés para que esté presente en la final entre Inglaterra e Italia.

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