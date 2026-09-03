Pocos conocen el hobbie que tiene Erik Lira y que lo ayuda a concentrarse al jugar con Cruz Azul

Erik Lira atraviesa el mejor momento de su carrera. Además de ser capitán de Cruz Azul, el mediocampista fue titular con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Su nivel despertó el interés de varios clubes alrededor del mundo y, si bien es cierto que su fichaje al AS Mónaco se cayó en última hora, podrá seguir deslumbrando lo que resta de semestre vistiendo los colores de La Máquina.

Una parte de su presente se debe a un hobbie que Lira practica cada vez que busca alejarse de las cámaras y todo lo relacionado al futbol. Dicho por el propio futbolista de Cruz Azul, el golf ha sido un deporte que se convirtió en un refugio personal y que utiliza para distraerse, aunque también le ha ayudado a fortalecer su mentalidad competitiva y otros aspectos de su juego.

La ayuda que encontró Erik Lira en el golf

“Empezó como un gusto, así de empezar a verlo en los torneos en televisión y después empecé a investigar, me empecé a meter y creo que hoy es un escape que tengo para relajarme, para distraerme y también para divertirme”, fue lo que reveló el mediocampista de la Selección Mexicana en una entrevista para Claro Sports.

Erik Lira practica golf como hobbie

Si bien es cierto que Lira se adentró en el mundo del golf por curiosidad y con el objetivo de dejar de lado la presión que conlleva ser futbolista profesional, logró encontrar una disciplina que va más allá de solo entretenimiento. Según lo mencionado por el propio jugador, encuentra una relación directa entre este deporte y su desempeño como futbolista.

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El aporte que el golf le brinda a Erik Lira en el futbol

“Creo que el golf es un deporte bastante mental en el cual también tienes que salirte del error para en las siguientes jugadas. Entonces, también eso creo que en el campo de futbol te ayuda”, señaló Erik Lira, dejando en claro que el golf le ha ayudado a ser mejor mentalmente,

Para Lira, practicar golf no es una actividad que lo esté alejando del futbol ni mucho menos. El centrocampista afirmó que tener este deporte como hobbie le permite jugar al futbol con mayor enfoque. “Esto me ayuda a distraerme, salirme un poco del entorno, pero obviamente no descuidando el fútbol y siempre cumpliendo los entrenamientos en tiempo y forma”, sentenció.