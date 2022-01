¡OFICIAL! Benjamín Gil se va a las Grandes Ligas

Por medio de sus redes sociales, Benjamín Gil anunció de forma oficial que será parte del cuerpo técnico de los Angels de Los Ángeles de las Grandes Ligas, para la Temporada 2022, dejando el beisbol mexicano.

Gil describió su sentir de llegar a la organización angelina, como parte del staff de coaches que tendrán para la siguiente campaña, premiando así su regularidad y triunfos tanto en la pelota invernal como en la de verano.

“Me siento muy contento, agradecido es una bendición, se ha trabajado bastante, creo que es una combinación de la trayectoria antes de ser manejador, ayudó el jugar en Ligas Mayores, el tipo que carrera que tuve, en la que tuve que ser versátil en mi conducta y en mi trabajo”.

Benjamín Gil, vuelve a la organización en la que jugó como profesional

Benji jugó en los Angels del 2000 al 2003, ganando la Serie Mundial con esta novena en el año 2002, donde compartió vestidor con el actual manager del equipo, Joe Maddon.

“Joe Maddon fue coach de banca cuando estuve jugando en los Angels y ahora es el manejador. Había interés, pero por equis razón no funcionó o yo no estaba listo. Años atrás me había preguntado si quería ser el coach de banca y en esa etapa no estaba preparado. Me están ofreciendo una posición de mucha responsabilidad, voy a estar en distintas áreas y también comunicando con Ligas Menores”.

Benjamín Gil da un paso más hacia su principal objetivo en Las Mayores

El oriundo de Tijuana, Baja California Benjamín Gil explica que, este es un paso más para lograr su sueño como manager, dirigir un equipo de MLB.

“No siento que es un sueño el llegar a un staff de Ligas Mayores, siento que es parte del proceso, es un paso muy grande, sin este paso no estoy cerca de cumplir el sueño, que es manejar en Ligas Mayores”.

Como manejador de Mariachis de Guadalajara, Benji tuvo marca de 46 ganados y 17 perdidos, alzándose como la mejor escuadra en la Temporada 2021, siendo uno de los mejores récords en la historia de la pelota veraniega. También se llevó el premio como manager del año.

“Espero que no lo vean como que dejo un vacío, mi huella está firme con Mariachis. Si no fuese este tipo de oportunidad no me iría de Guadalajara. Se mencionó que firmé un contrato de tres años, a ese contrato solo se le pone una pausa, no sé cuánto tiempo esté en Estados Unidos, espero que sea un buen rato”.

Benjamín Gil no le cierra la puerta a Mariachis

“En un futuro podré regresar a Mariachis, aunque sea por una temporada o por las dos que sea el contrato. Me encanta Guadalajara, adoro a la ciudad y a la afición de los Mariachis. Decirles que los llevo en el corazón y que sigo siendo Mariachi”, afirmó Benjamín.