El último boleto para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, se disputará en territorio mexicano, siendo el parque de los Hermanos Serdán, el diamante que será testigo de quien será el último invitado a la justa veraniega. El calendario del Preolímpico Final de Beisbol 2021 abarca del martes 22 al sábado 26 de junio

Los participantes que estaban previstos a competir eran Taiwán, China, Australia, Venezuela, República Dominicana y Países Bajos; pero ante los problemas que representarían a Australia trasladar a toda su delegación a tierras mexicanas, el país asiático informó su baja del certamen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Nacional Femenil de Softbol inicia camino a Tokio 2020

22 de junio: Venezuela vs. República Dominicana, 17:00 horas

23 de junio: Países Bajos vs. Venezuela, 17:00 horas



24 de junio: República Dominicana vs. Países Bajos, 17:00 horas

25 de junio: Segundo vs. Tercer lugar, 17:00 horas

26 de junio: Primer lugar vs. Ganador del juego entre 2° y 3°, 13:00 horas

¿Cómo llegó el torneo selectivo a México?

China informó a principios de mayo que declinaba la invitación. Tiempo después, Taiwán también dio un paso al costado debido al considerable aumento de casos positivos de Covid-19, y siendo el organizador original, solicitó a la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) que el torneo se realizara en otro país, lo que derivó que México fuera designado como el nuevo anfitrión.

TAL VEZ QUIERAS LEER: Benjamín Gil, nuevo entrenador de México para Tokyo 2020

La novena mexicana ya tiene su lugar asegurado en Tokyo 2020 gracias a su participación en el WBSC Premier 12, torneo en el que consiguió el tercer puesto, solo por debajo de Japón (ya calificado por ser la sede de los Juegos Olímpicos) y Corea del Sur. Además de estos tres combinados, Estados Unidos e Israel también ya esperan rival en tierras niponas.